México se prepara para la llegada de un intenso sistema meteorológico que traerá consigo uno de los descensos de temperatura más severos del año.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el frente frío número 14 ingresará en el territorio nacional esta semana, arrastrando una masa de aire polar que congelará gran parte del país.

Las autoridades alertan sobre condiciones climáticas extremas que pondrán a prueba a millones de mexicanos en los próximos días.

Una tormenta blanca llegará con fuerza esta semana a México. Fuente: Shutterstock.

Termómetros bajo cero: las zonas donde el frío será más devastador

Las regiones serranas del norte del país experimentarán las temperaturas más extremas, con registros que podrían alcanzar los -15°C en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

El centro de México tampoco escapará del gélido abrazo invernal, con valores entre -5°C y 0°C que traerán consigo peligrosas heladas en zonas de alta montaña.

Vientos huracanados y lluvias torrenciales amenazan múltiples estados

El frente frío 14 no solo traerá temperaturas congelantes, sino también ráfagas de viento de hasta 70 km/h que podrían derribar árboles y estructuras.

Baja California y Sonora enfrentarán lluvias muy fuertes, mientras que en el sur, el Istmo y Golfo de Tehuantepec registrarán vientos de hasta 80 km/h con evento de “Norte”.

Las precipitaciones intensas representan un peligro latente de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables. Además, las montañas de Baja California y Sonora podrían registrar nevadas o aguanieve, complicando la circulación vehicular y poniendo en riesgo a comunidades aisladas.