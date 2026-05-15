Una emblemática marca de productos alimenticios, de las líderes del mercado en panes, tapas y pastas frescas, atraviesa una profunda crisis financiera y mantiene en alerta a los trabajadores. Paradójicamente, según advierten, las ventas no bajaron. Se trata de Alijor, la empresa propietaria de La Salteña. De momento, la situación amenaza la estabilidad de unos 180 trabajadores en su planta de Garín, provincia de Buenos Aires. El conflicto ya escaló al punto de que el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) declaró agotadas las vías administrativas tras casi 20 audiencias sin resultado en el Ministerio de Trabajo. El deterioro de la compañía no es reciente. Hace diez años, la planta de Garín empleaba a más de 320 operarios, y hoy apenas conserva 180. El gremio señala que la empresa fabrica productos de consumo masivo con demanda sostenida, por lo que la crisis refleja fallas internas: financieras, comerciales y operativas, y no solo el contexto macroeconómico. Desde el sindicato indicaron además que ya se realizaron cerca de 20 audiencias en el Ministerio de Trabajo sin resultados concretos y consideran agotadas las vías administrativas tradicionales. Ante el agotamiento de las instancias administrativas, el STIA plantea que la única salida viable para evitar el colapso definitivo de La Salteña es una solución estructural: ya sea la venta de la compañía o el ingreso de nuevos inversores que aporten capital y una gestión diferente que permita normalizar la operación industrial.