La noticia generó ruido en el sector alimenticio. Con más de 87 años de trayectoria en el mercado, la fabricante de golosinas Georgalos salió a aclarar el alcance de la decisión de producir en China una variedad de uno de sus productos más conocidos, el Flynn Paff y aseguró que se trata de un caso puntual dentro de su portfolio. En la compañía remarcan que la apuesta industrial sigue estando en la Argentina. “El producto que se hace en China representa menos del 1%”, explicaron a este medio, al detallar que se trata de un único ítem dentro de la línea Flynn Paff, una marca que produce cerca de 2000 toneladas anuales. El Flynn Paff Challenge es una propuesta pensada como un juego para consumidores: confites con sabores tradicionales con otros deliberadamente desagradables. La dinámica funciona como un “desafío”, donde quien prueba no sabe qué gusto le tocará. Según indicaron desde la empresa, la decisión de producirlo en el exterior no respondió a una estrategia de traslado industrial sino a una cuestión de desarrollo del producto. “El departamento de marketing buscaba algo disruptivo y no encontró la forma de hacerlo acá en Argentina. Entonces se buscó cómo hacerlo afuera y surgió esta idea”. El movimiento se da en un contexto de cambios en el mercado de consumo masivo. En los últimos años, la apertura de importaciones y la caída del consumo reconfiguraron el escenario para muchas empresas de alimentos. Desde Georgalos admiten que la rentabilidad hoy es más ajustada que en otros momentos, aunque destacan que la compañía ya atravesó ciclos similares. “Las cosas a veces suben y bajan y hay que permitir que el mercado se acomode”. Al mismo tiempo, señalaron que el comportamiento del consumidor también está cambiando. “Hoy estamos en un mercado diferente, en el que los consumidores están en un ámbito de exploración. Hay que aceptarlo y tener nuevas propuestas”, agregaron. Sin embargo, insistieron en que la apuesta principal de la empresa sigue siendo la producción local. En los últimos años, la compañía amplió su portfolio y le compró a PepsiCo el 100% de las acciones de Alimesa, la fabricante de chocolates en polvo que el gigante estadounidense tenía en el país. De esta manera, adquirió las marcas Toddy y Zucoa. Un año más tarde, recuperó la marca de caramelos Palitos de la Selva, tras un acuerdo con Mondelez International. Lo mismo ocurrió con Mantecol, lo que significó el regreso de la emblemática golosina a sus creadores originales después de 21 años. “Georgalos tiene más de 85 años en el mercado argentino y seguimos apostando al país”. Esa apuesta, aseguran, se verá reflejada este año en nuevos desarrollos. Según adelantaron desde la compañía, el plan para 2026 incluye una fuerte renovación del portfolio. “Este año vamos a tener cerca de 20 lanzamientos y todos se van a hacer en Argentina”, afirmaron. Además, sostienen que el desafío para la industria alimenticia local pasa por mejorar las condiciones estructurales para producir y exportar. Entre los puntos que mencionan aparecen los costos logísticos, la infraestructura y la necesidad de generar un entorno que permita a las compañías invertir en tecnología para competir con productos del exterior. “Las empresas argentinas necesitan un poco más de proyección y condiciones para poder desarrollarse”, concluyeron.