Tras 53 años de historia en el mercado argentino, cerró una emblemática empresa textil, ubicada en La Plata, y dejó a decenas de familias en la calle. Se trata de la empresa de indumentaria femenina Clan Issime, fundada en septiembre de 1973 por la familia Bizet.

La reconocida firma no logró resistir el delicado momento que atraviesa la industria textil y debió cerrar sus puertas para siempre.

En este marco, anunció que subastará su stock remanente y toda la maquinaria, para poder indemnizar a los operarios que quedaban en la nómina.

Cierra una histórica fábrica que llegó a tener más de 120 trabajadores

En sus años de mayor esplendor, la textil llegó a consolidar una estructura de 129 empleados, 14 locales comerciales propios y más de un centenar de puntos de venta tercerizados a lo largo de todo el país.

Sin embargo, en el último tiempo la plantilla sufrió un drástico recorte y, al momento de bajar la persiana, solo quedaban nueve trabajadores en la fábrica.

Cierra fábrica textil de La Plata.

“Es un cóctel explosivo”, explicaron desde la dirección de la empresa, al hablar de los diferentes motivos que llevaron al cierre como la caída del consumo, las complicaciones tributarias y la competencia con productos importados.

Cómo fue el cierre de los locales en La Plata

En el último año, la empresa había cerrado dos sucursales emblemáticas en City Bell y, recientemente, su histórico local sobre la calle 49 en el centro de La Plata.

A esto se le suma el cierre progresivo de unos 40 comercios tercerizados en distintos puntos del país que comercializaban sus prendas y calzados.

Con la persiana definitivamente baja, anunciaron la subasta de sus máquinas de coser, cortar y empaquetar, junto con los rollos de tela y colecciones almacenadas, marcará el fin de una marca con más de medio siglo de historia en la industria nacional.