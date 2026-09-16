ElEuro y dólar cotiza a 1.1551 USD este miércoles, 16 de septiembre de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,06% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización EUR/USD cayó -0.53% y en el último año acumula un descenso de -1.49%, lo que indica una leve apreciación del dólar frente al euro y una tendencia bajista moderada.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia al alza, marcando un incremento en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se observa como un signo positivo que podría indicar un fortalecimiento en ciertos aspectos de la economía.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habríamos visto una caída en el valor del dólar, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre en el mercado. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también podría señalar un equilibrio en la oferta y la demanda.

Esta tendencia puede ser un indicativo de la confianza de los inversionistas en el mercado local.

La volatilidad económica de la última semana entre el Euro y el dólar ha sido del 2.29%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.08%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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