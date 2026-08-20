En esta noticia El veterano que flameó la bandera argentina en las Islas Malvinas

Un excombatiente de la Guerra de Malvinas regresó al archipiélago donde combatió como soldado en 1982 para concretar una promesa que había marcado su vida. Acompañado de sus hijas, pasó por el cementerio de Darwin, el Puerto Argentino y otros escenarios de conflicto donde rindió tributo a sus compañeros que perdieron la vida.

El veterano que flameó la bandera argentina en las Islas Malvinas

El excombatiente Eduardo Canitrot volvió a las Islas Malvinas, archipiélago donde combatió hace 44 años. El veterano que actualmente preside la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar fue parte del Batallón Logístico 10 de la X Brigada de Infantería.

Con menos de 20 años, llegó al conflicto y permaneció durante todo el conflicto bélico con Inglaterra. En distintos puntos del archipiélago desplegó una bandera argentina, imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales y despertó mensajes de reconocimiento.

Uno de los momentos más emotivos fue en el cementerio argentino de Darwin, donde descansan los restos de soldados caídos. En el lugar, Caintrot visitó la tumba de Pedro Larrosa, uno de los compañeros a quien había prometido regresar.

Frente a la tumba, el veterano recordó la promesa que le hizo hace más de 40 años y expresó su emoción por haberlo cumplido. “Cumplí todo lo que te prometí, Pedro”, manifestó.

En su visita también recordó a todos los combatientes fallecidos y quienes quedaron con secuelas de la guerra. En otro de los momentos que difundió en su cuenta de Instagram, corrió sosteniendo la bandera argentina en las inmediaciones de un mástil que exhibe la insignia británica.

Las publicaciones se llenaron de comentarios argentinos reconociendo su valor. “Me llena de emoción. Honor y gloria”, “Que valiente gracias soldado argentino”, fueron algunos de los comentarios.