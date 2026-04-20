El Gobierno nacional autorizó el ingreso del portaaviones USS Nimitz a aguas del Mar Argentino para realizar ejercicios conjuntos con la Armada Argentina. La medida fue oficializada a través del Decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial. La operación se desarrollará en el marco de maniobras del tipo PASSEX, que permiten entrenamientos coordinados entre fuerzas navales de distintos países. Según el cronograma previsto, las actividades se llevarían a cabo hacia fines de abril, entre los días 26 y 30, aunque las fechas podrían ajustarse. El buque forma parte de la Armada de Estados Unidos y se encuentra realizando un recorrido por Sudamérica bajo la misión denominada “Southern Seas”. Desde su partida en marzo desde la costa oeste estadounidense, participó en ejercicios con distintas fuerzas de la región. Entre las actividades recientes, se destacan entrenamientos con unidades aéreas y navales de países como Chile y Ecuador, donde se realizaron vuelos coordinados con aeronaves militares. Durante su paso por la zona, el portaaviones operará junto a unidades de la flota local y aeronaves del Comando de Aviación Naval. Este tipo de ejercicios busca mejorar la interoperabilidad y coordinación entre fuerzas. En experiencias anteriores, este tipo de maniobras se desarrollaron bajo el nombre “Gringo-Gaucho”, como ocurrió en 2024 con la participación del portaaviones USS George Washington. El USS Nimitz es uno de los portaaviones más emblemáticos de la flota estadounidense. Con más de cinco décadas de servicio, transita uno de sus últimos despliegues antes de su retiro previsto para 2027. Su llegada a la región se da en un contexto de cooperación militar y ejercicios conjuntos, con foco en el entrenamiento y la coordinación operativa entre países.