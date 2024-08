Un grupo de científicos aseguran que el impacto de la contaminación en la salud de las personas es peor de lo que se pensaba

El impacto de la contaminación en la salud humana podría ser mucho más grave de lo que se había estimado anteriormente, según un informe realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo y la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí.

Los investigadores destacan que la contaminación del aire puede causar problemas de salud mucho más severos de lo que la ciencia había sugerido previamente.

El impacto de la contaminación en la salud de las personas

Recientes estudios dirigidos por la Universidad de Edimburgo y la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, y publicados en el Journal of the American College of Cardiology, han revelado que la contaminación del aire es una amenaza para la salud mucho más grave de lo que se había pensado.

Según Jason Kovacic, director del Instituto de Investigación Cardíaca Victor Chang, citado en un artículo de Alimente+, la contaminación representa un riesgo mayor que la guerra, el terrorismo, la malaria, el VIH, la tuberculosis, las drogas y el alcohol combinados.

Los estudios recientes revelan que la contaminación del aire tiene un impacto en la salud mucho más grave de lo que se pensaba. (Foto: Pixabay)

Kovacic señala que "cada año, alrededor de 20 millones de personas en todo el mundo mueren por enfermedades cardiovasculares y los contaminantes desempeñan un papel cada vez mayor".



El impacto de la contaminación se manifiesta de varias maneras:

Enfermedades cardiovasculares : la contaminación del aire contribuye significativamente a las enfermedades del corazón.





: la contaminación del aire contribuye significativamente a las enfermedades del corazón. Contaminación no aérea : además de los contaminantes atmosféricos, la contaminación lumínica y acústica también afecta nuestra salud, alterando los patrones de sueño, provocando inflamación, y elevando la presión arterial y el riesgo de aumento de peso.





: además de los contaminantes atmosféricos, la contaminación lumínica y acústica también afecta nuestra salud, alterando los patrones de sueño, provocando inflamación, y elevando la presión arterial y el riesgo de aumento de peso. Sustancias químicas no evaluadas: muchas sustancias químicas en el ambiente aún no han sido suficientemente investigadas en términos de su seguridad y toxicidad, lo que agrava los riesgos para la salud.





Los expertos destacan que hay una gran cantidad de sustancias químicas cuya seguridad y toxicidad aún no se han evaluado adecuadamente. Se sugiere que, en el futuro, se realicen pruebas rutinarias para detectar la exposición a una mayor variedad de contaminantes, similar a los exámenes de plomo en niños en los EE.UU.

Sin embargo, a pesar de la creciente evidencia sobre el impacto de la contaminación, los esfuerzos para implementar cambios son aún insuficientes.

Muchas sustancias químicas en el ambiente aún no han sido evaluadas adecuadamente para determinar su seguridad o toxicidad, lo que agrava los riesgos para la salud. (Foto: Freepik)

Cómo reducir tu exposición a la contaminación: estrategias efectivas para proteger tu salud

En un mundo donde la contaminación afecta cada vez más a nuestra salud y bienestar, es clave adoptar medidas para minimizar nuestra exposición a estos contaminantes: