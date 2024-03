Un estudio científico reveló que los hombres deben dedicarle más tiempo que las mujeres a la misma rutina de ejercicios para aprovechar sus beneficios para la salud

Para mantenerse en forma, los expertos recomiendan que todos los adultos deben realizar al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana para fortalecer los músculos y mejorar su salud.

Un nuevo estudio demuestra que los frutos de dicho ejercicio pueden variar significativamente entre los sexos, con las mujeres obteniendo más beneficios con menos tiempo dedicado.



¿Por qué los hombres deben dedicarle más tiempo que las mujeres a la misma rutina de ejercicios?

Una reciente investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology reveló que la actividad física regular en el tiempo libre se asoció con un 24% menos de riesgo de muerte prematura en mujeres y un 15% menos de riesgo en hombres.



La autora principal del estudio, la Dra. Susan Cheng, directora del Instituto de Investigación sobre el Envejecimiento Saludable en Los Ángeles, declaró que aunque sea poco, el ejercicio puede marcar una diferencia en la salud. Y además, confirmó que las mujeres pueden ver los beneficios con menos cantidad de horas de actividad física que los hombres.

Las mujeres obtienen un 24% menos de riesgo de muerte prematura al realizar actividad física regular en comparación con la inactividad. (Foto: archivo)

Este análisis se basó en las respuestas de más de 400.000 adultos que proporcionaron detalles sobre su actividad física en el tiempo libre en la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de Estados Unidos.



Los participantes tenían edades comprendidas entre 27 y 61 años, y el 55% eran mujeres. Al inicio del estudio, se excluyeron a individuos con diagnósticos preexistentes de enfermedad cardíaca, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, enfisema, bronquitis crónica o cáncer.



En general, más participantes hombres (43%) que mujeres (32.5%) respondieron que realizaban actividad aeróbica regular.



Durante un período de seguimiento de más de dos décadas, entre 1997 y 2019, se registraron casi 40.000 muertes, incluidas 11.670 relacionadas con enfermedades cardíacas.

Las mujeres pueden obtener más años de vida con menos cantidad de ejercicio en comparación con los hombres. (Foto: archivo)

En estos casos, el ejercicio regular se asoció con una reducción del 14% en el riesgo de muerte en hombres, en comparación con una reducción del 36% en mujeres.

Los hombres alcanzaron su máximo beneficio de supervivencia con cinco horas por semana de actividad física moderada a vigorosa, como caminar rápido o andar en bicicleta, mientras que las mujeres alcanzaron un beneficio similar en aproximadamente la mitad de ese tiempo (2 horas, 20 minutos).

Este estudio reveló una brecha persistente entre hombres y mujeres en cuanto a la participación en actividad física, que comienza desde la infancia y continúa en la edad adulta. (Foto: archivo)

Promoviendo la igualdad en la actividad física

Cheng y sus colaboradores observaron que las mujeres han quedado rezagadas persistentemente en comparación con los hombres en lo que respecta a participar en actividad física. Afirman que es una brecha de género que comienza desde la infancia y continúa durante la edad adulta.



Es fundamental promover la igualdad de género en la participación en actividad física para mejorar la salud y el bienestar de toda la población. Para lograrlo, se pueden implementar diversas iniciativas: