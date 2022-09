Un economista comparó los precios de la costa de Argentina con Europa: "Prefiero Madrid, me sale más barato"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció el miércoles pasado que la inflación del mes de agosto fue del 7%, con esta cifra, los aumentos de precios acumulan un total del 54,6% en los primeros ocho meses del año. Con este panorama, el especialista en economía Roberto Cachanosky comparó los precios de las vacaciones de verano de 2023.



Además, solo hace unos días el economista había realizado un análisis sobre la inflación y el aumento de las tasas de interés del Banco Central a un 75%. En base a este panorama Cachanosky aseguró que "van a armar una pelota fenomenal que va a terminar estallando", en una entrevista con Radio Rivadavia.

Nuevo cepo al dólar: desde el BCRA advirtieron que no se permitirán "avivadas" de exportadores de soja



Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 20 de septiembre en los bancos de la City



La inflación del mes de agosto fue del 7%.

"Si seguimos volando a esta tasa de inflación, en torno al 7% mensual, terminamos en un 96%, y eso sin que todavía hayan tocado las tarifas de los servicios públicos", pronosticó el especialista en finanzas.



Además, cuestionó la diferencia cambiaria y aseguró que el BCRA "compra caros los dólares y los vende baratos".

¿Cuánto saldrá vacacionar en la temporada de verano 2023 en Argentina?

En este contexto, Roberto Cachanosky realizó una comparación con los valores actuales para vacacionar durante 15 días en la costa argentina en enero del 2023 con el precio total del pasaje aéreo a España y el alojamiento incluido en mayo del mismo año.

"Comparo: enero 2023 en Cariló, 2 personas 15 días u$s 8145 al tipo de cambio tarjeta. 15 días en Madrid con alquiler de departamento dos ambientes y pasaje de vuelo directo en mayo 2023, u$s 6240. Las estadías (comida, viáticos, etc) seguro son más baratas en Madrid)", escribió Roberto Cachanosky en su cuenta oficial de Twitter.



Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 20 de septiembre en el inicio de la semana



Comparo: enero 2023 en Cariló, 2 personas 15 días US$ 8145 al tipo de cambio tarjeta.

15 días en Madrid con alquiler de departamento 2 ambientes y pasaje vuelo directo en mayo 2023, US$ 6.240. Las estadías (comida, viaticos, etc.) seguro son más baratas en Madrid — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) September 19, 2022

Además, el economista compartió una imagen de una reconocida agencia de viajes con los precios del alquiler en Cariló con los impuestos incluidos e hizo referencia al tipo de cambio que hay con el dólar turista. La cotización de la moneda norteamericana para los turistas que viajen al exterior cotiza en torno a los $ 260 para la venta, sin contar el porcentaje de devolución en ganancias que ofrece el Estado para este tipo de cambio.

La imagen que compartió el economista demuestra que el alquiler de un departamento en la costa argentina supera los 2 millones de pesos.

Cosquín Rock 2023: ¿cuáles son las fechas, cómo es la grilla de artistas y como conseguir entradas?



Acá está la info. Dividan por el tipo de cambio tarjeta y listo. Prefiero Madrid que me sale más barato o Roma que es pura historia para recorrer por sus calles pic.twitter.com/Mqfv0u6Z0p September 19, 2022

"Dividan por el tipo de cambio y listo", escribió el economista y concluyó con que prefiere vacacionar en Madrid que "es más barato" o en "Roma que es pura historia para recorrer por sus calles".