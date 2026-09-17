La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene actualizado el calendario de pagos de los jubilados y pensionados argentinos que cobran la mínima y aún no recibieron sus depósitos.

A este grupo de beneficiarios se les entregará la pensión durante el jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de septiembre, según la terminación de su DNI.

Se tratará de las últimas acreditaciones para quienes perciben el haber mínimo, ya que a partir del martes 22 de septiembre dará comienzo la asignación para quienes superen la mínima.

Quiénes cobran el jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de septiembre

Los jubilados y pensionados que no alcanzan el haber mínimo cobrarán la pensión y jubilación de ANSES durante el transcurso del jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de septiembre.

Los jubilados y pensionados que no alcanzan el haber mínimo cobrarán la pensión y jubilación de ANSES durante el transcurso del jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de septiembre Shutterstock

El esquema de entrega se organiza en función de la terminación del DNI. De esta manera, el calendario de pagos para este último sector queda establecido de la siguiente manera.

Jueves 17 de septiembre : DNI terminados en 7 .

Viernes 18 de septiembre : DNI terminados en 8 .

Lunes 21 de septiembre: DNI terminados en 9.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro, el monto y el detalle de la liquidación a través de mi ANSES, ingresando con sus datos personales y la Clave de la Seguridad Social.

Cuándo cobran los beneficiarios que superan el haber mínimo

El martes 22 de septiembre comenzará el pago de las jubilaciones y pensiones de todos aquellos beneficiarios cuyo cobro supera el haber mínimo. Ese día cobrarán quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.

El calendario continuará el miércoles 23 de septiembre, para los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 2 y 3. Tras estos depósitos, ANSES realizará las entregas de la siguiente manera:

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Cuánto dinero cobran los jubilados y pensionados en septiembre de 2026

En septiembre, las jubilaciones y pensiones recibieron una suba del 2,11%, según el esquema de movilidad vigente. La actualización también alcanza a otras prestaciones que paga ANSES.

Con este aumento, el haber mínimo jubilatorio quedó en $428.633,20. Además, se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono completo alcanzan un ingreso mensual de $498.633,20. Para los haberes superiores a la mínima, el refuerzo puede ser proporcional hasta alcanzar el monto correspondiente.