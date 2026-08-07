Gringos Locos, la cadena de restaurantes mexicanos fundada en Orlando, Florida, en 2009, cerró todos sus locales tras 17 años de actividad. La empresa no confirmó oficialmente los motivos del cierre y dejó a clientes y empleados sin respuestas.

Según informó el medio local News 6, las cuatro sucursales que la cadena tenía en el área de Orlando dejaron de funcionar de manera simultánea. El sitio web de Gringos Locos tampoco ofrece la opción de pedidos para retirar o delivery en ninguna ubicación.

¿Qué locales de Gringos Locos cerraron?

Todas las sucursales permanecen cerradas desde fines de julio de 2026, de acuerdo con lo que trascendió en medios locales. La cadena, reconocida por sus salsas caseras, sus marinados y su sofrito, tenía presencia en cuatro puntos de la ciudad:

SoDo: 517 E Michigan St

Downtown: 20 E Washington St

Milk District: 2405 E Robinson St

UCF: 4258 W Plaza Dr

Todas las sucursales de Gringos Locos permanecen cerradas desde fines de julio de 2026

¿Cómo afecta el cierre a los clientes y qué se sabe hasta ahora?

Los clientes recurrieron a las cuentas de Instagram y Facebook de Gringos Locos para reclamar información sobre si el cierre es permanente. Las redes sociales de la cadena no publican contenido nuevo desde 2025 y la empresa no respondió consultas de la prensa por teléfono.

El caso se suma a una serie de cierres en cadenas mexicanas de Estados Unidos durante el último año, como On the Border, Tijuana Flats y Abuelo’s, todas afectadas por procesos de quiebra o reestructuración. Por ahora, no hay indicios de que Gringos Locos vaya a reabrir sus puertas.