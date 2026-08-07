Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas

Steelgran Componentes S.A., una empresa con más de 20 años de historia en Granada, ha anunciado el cierre definitivo de su planta en Pulianas, dejando sin empleo a cerca de 50 trabajadores.

Constituida el 20 de septiembre de 2005, esta sociedad anónima (CIF A18741215) se dedicaba principalmente a la transformación de acero inoxidable y la fabricación de campanas extractoras para cocinas, actividad que heredó de la antigua Portinox.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Sindicato CCOO

Por qué cerró esta empresa tras 20 años

Ubicada en la Carretera de Pulianas Km 6, en la área metropolitana de Granada, se ha consolidado como una de las principales referencias industriales del sector metalúrgico en el sur de España.

La empresa, que contaba con 50 empleados según datos mercantiles, ha formalizado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

La producción se interrumpió a finales de 2025 y el cierre definitivo tuvo lugar en marzo de 2026. Según información disponible, esta decisión se encuentra relacionada con un traslado de la producción a Portugal, tras la venta de la compañía por Teka a un grupo chino en 2024.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Shutterstock

Acuerdo de indemnización logrado por los trabajadores

Ante el anuncio del ERE, el comité de empresa, bajo la presidencia de CCOO, alcanzó un acuerdo en el acto de conciliación previo a la huelga. Los casi 50 trabajadores recibirán indemnizaciones correspondientes a 45 días por cada año de trabajo, con un límite de 42 mensualidades, tal como prevé el convenio colectivo.

Este beneficio se extiende a toda la plantilla, sin distinción de antigüedad. En asamblea, los trabajadores validaron el acuerdo con 43 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, totalizando 46 participantes de 49.

El presidente del comité, Javier Trapero (CCOO), expresó su satisfacción por el pacto, ya que “previene la huelga” y asegura “la paz social” durante las últimas semanas de operaciones. Adicionalmente, se reconoció la antigüedad real de ciertos empleados, evitando posibles conflictos legales.

Otro logro relevante es que los trabajadores con un mínimo de 6 años de antigüedad tendrán la posibilidad de acceder a un plan de recolocación mediante una agencia externa o, de no ser posible, recibir un complemento indemnizatorio de 4000 euros. Un considerable número de afectados tiene más de 25 años de antigüedad y se encuentra en torno a los 50 años de edad, lo que dificulta su reintegración laboral.

Cómo nació la empresa y el contexto que la moldeó

Steelgran Componentes S.A. operaba en el CNAE 2410 (Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones). Su objeto social abarcaba la transformación de acero inoxidable, así como la fabricación y comercialización de muebles metálicos y componentes eléctricos y electrónicos.

Ubicada en las instalaciones de la antigua Portinox, la fábrica había sido vendida por Teka. Previamente, CCOO había denunciado oleadas de despidos relacionados con reestructuraciones.

Según datos mercantiles, la compañía contaba con un capital social superior a 1 millón de euros y facturaciones en rangos de mediana empresa. Su cierre representa un impacto considerable para la economía local en el sur del país, donde mantenía una posición relevante en la producción de campanas extractoras de cocina.