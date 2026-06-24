La misión es promover la seguridad vial y proteger al público minimizando, en la medida de lo posible, el número de conductores imprudentes.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California tiene como misión promover la seguridad vial y proteger al público minimizando, en la medida de lo posible, el número de conductores imprudentes.

Por este motivo, tiene un sistema de notificación para denunciar cuando un conductor ya no está pleno uso de sus facultades. A través de este mecanismo, se puede denunciar a alguien cercano como familiar o amigo cercano, o un paciente en caso de ser un profesional de la salud.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California tiene como misión promover la seguridad vial

El DMV revisará caso por caso: ¿Cuáles son las capacidades necesarias para mantener la licencia de conducir?

Para poder seguir conduciendo de forma legal, es necesario que el conductor mantenga ciertas capacidades como:

Fuerza física y movilidad

Coordinación y resistencia

Capacidad visual

Capacidad auditiva

Habilidades cognitivas (memoria, juicio, atención y toma de decisiones)

Capacidad para reaccionar de manera segura

Examen del DMV: ¿Qué pruebas se deben superar?

Cuando llega una denuncia, el DMV puede exigir varias pruebas para la reevaluación con el fin de determinar si el conductor sigue siendo apto para manejar. Entre las más recurrentes se encuentran:

Examen de visión

Examen de conocimientos sobre normas de tránsito y señales

Prueba de práctica de conducción

Entrevista presencial o telefónica

Evaluación médica realizada por un profesional de la salud a través del formulario Driver Medical Evaluation (DS 326)

¿Cómo se verifican las denuncias al DMV?

El modo de verificación del DMV para las denuncias es analizar la información disponible y solicitar más documentación médica, convocar a entrevistas o requerir exámenes adicionales.

El objetivo de estas medidas es asegurar la seguridad vial y pública evitando que circulen conductores que podrían representar un riesgo por sus capacidades reducidas.