Tirar una cucharada de bicarbonato en el tacho de basura: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos.

El tacho de basura es una de las zonas de la casa donde más rápido aparecen los malos olores, sobre todo con el calor.

Frente a este problema, ganó fuerza un truco casero simple: espolvorear una cucharada de bicarbonato de sodio directamente sobre los residuos.

Según especialistas en limpieza del hogar, el producto actúa como neutralizador natural y ayuda a mantener el ambiente más fresco sin recurrir a aromatizantes industriales.

A diferencia de otros métodos que colocan el bicarbonato debajo de la bolsa, en este caso se aplica sobre la propia basura, lo que potencia su efecto absorbente frente a la humedad y los residuos orgánicos que generan el olor.

Por qué el bicarbonato neutraliza los olores

El bicarbonato de sodio tiene una estructura química que le permite absorber moléculas ácidas, responsables de buena parte de los olores desagradables.

Cuando entra en contacto con restos de comida o líquidos, reduce la acidez del ambiente y frena la proliferación de bacterias que aceleran la descomposición.

Además, su textura ligeramente abrasiva ayuda a evitar que la humedad se acumule en el fondo del cesto, uno de los principales motivos por los que el olor se intensifica con el correr de los días.

Tirar una cucharada de bicarbonato en el tacho de basura: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos. IA Gemini

En este sentido, el truco no reemplaza el vaciado regular del tacho, pero sí funciona como un complemento económico para espaciar los cambios de bolsa sin que el olor se vuelva un problema.

Cómo aplicar el truco paso a paso

El procedimiento no lleva más de un minuto y se puede repetir cada vez que se descarta basura nueva:

Espolvorear una cucharada de bicarbonato directamente sobre los residuos del tacho.

Repetir la aplicación cada vez que se agreguen desechos húmedos u orgánicos.

Vaciar el cesto con normalidad y lavarlo con agua y bicarbonato una vez por semana.

Sumar unas gotas de esencia natural, como limón o lavanda, para reforzar el efecto.

Los expertos remarcan que este método sirve como prevención, pero no reemplaza una limpieza profunda periódica del recipiente. En hogares con mascotas o con mucho descarte de comida, conviene repetir la aplicación con mayor frecuencia.

En definitiva, una cucharada de bicarbonato bien aplicada puede marcar la diferencia entre un tacho con olor persistente y una cocina que se mantiene fresca todo el día.