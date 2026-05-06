Un hábito simple, económico y poco conocido está ganando popularidad en los hogares: arrojar hielo en el inodoro una vez por semana. Aunque puede parecer extraño, este truco casero tiene beneficios concretos para la limpieza y el mantenimiento del baño, sin necesidad de productos químicos costosos. El principal objetivo de este método es ayudar a eliminar residuos acumulados en las cañerías y mejorar la higiene del inodoro. Al derretirse, los cubos de hielo generan un flujo de agua fría que arrastra suciedad adherida en zonas difíciles de alcanzar. Además, el movimiento del hielo dentro del inodoro produce un efecto mecánico que contribuye a despegar restos de sarro o pequeñas acumulaciones, especialmente en conductos donde el cepillo no llega. Implementar este hábito semanal puede traer varias ventajas: El procedimiento es sencillo y no lleva más de unos minutos: Para potenciar el efecto, algunas personas combinan el hielo con un poco de bicarbonato o jugo de limón, generando una limpieza más profunda. Los especialistas en limpieza del hogar sugieren realizar este procedimiento una vez por semana como parte de una rutina básica de mantenimiento. No reemplaza la limpieza tradicional con desinfectantes, pero sí funciona como un complemento eficaz.