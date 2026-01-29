El Arktika, el rompehielos nuclear más potente del planeta Tierra, es capaz de atravesar capas de hielo de hasta tres metros de espesor sin perder velocidad.

En el planeta Tierra, donde el clima extremo traza límites naturales difíciles de superar, existe un barco diseñado no para esquivarlos, sino para atravesarlos. En los océanos del Ártico, una nave se posiciona como la más resistente jamás construida por el ser humano, capaz de abrir rutas en zonas donde antes no existía navegación posible.

Este barco no evita el hielo: lo rompe, lo empuja y lo parte en dos. Su misión va más allá del transporte marítimo, ya que cumple un rol estratégico al mantener abiertas vías clave para el comercio y la logística en regiones polares, uno de los entornos más hostiles del planeta.

Se trata de una de las máximas expresiones de la ingeniería naval moderna, creada para operar de forma permanente en condiciones extremas y sostener la actividad humana en el Ártico durante todo el año.

Cuál es el barco más resistente del planeta Tierra

El Arktika es considerado el rompehielos más potente y resistente jamás construido. Pertenece al Proyecto 22220, la clase de rompehielos nucleares más moderna del mundo, diseñada específicamente para garantizar operaciones continuas en el Ártico incluso durante los inviernos más severos.

La nave fue construida en los astilleros Baltiysky Zavod, en San Petersburgo, y entró oficialmente en servicio en 2020. Su desarrollo responde a la necesidad de mantener abierta la Ruta Marítima del Norte, un corredor estratégico para el comercio internacional, utilizando energía nuclear para operar durante años sin necesidad de reabastecimiento de combustible.

Cómo funciona el rompehielos nuclear Arktika

A diferencia de otros barcos reforzados, el Arktika utiliza dos reactores nucleares RITM-200 que generan una potencia superior a los 60 megavatios, lo que le permite avanzar de forma continua a través de gruesas capas de hielo sin perder velocidad.

Gracias a esta tecnología, el barco puede cumplir misiones prolongadas en zonas remotas, funcionando como una base flotante autosuficiente. Su diseño está pensado para garantizar autonomía extrema, reducir la dependencia logística y asegurar la navegación en regiones donde la asistencia externa es prácticamente imposible.

Qué características convierten al Arktika en el barco más resistente del mundo

Una de sus principales capacidades es la ruptura de hielo: el Arktika puede atravesar capas de entre 2,8 y 3 metros de espesor de manera constante. Su casco está fabricado con acero de alta resistencia, especialmente diseñado para soportar impactos directos contra hielo compacto.

Además, cuenta con un diseño de doble calado que le permite operar tanto en aguas profundas del Ártico como en ríos congelados. Mide aproximadamente 173 metros de largo, desplaza más de 33.000 toneladas y combina potencia, estabilidad y robustez estructural para enfrentar algunos de los escenarios más extremos del planeta Tierra.