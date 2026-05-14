La limpieza general de la cocina no solo implica ordenar y desinfectar espacios que acumulen suciedad. Se trata de tirar a la basura algunos utensilios que ya no sirven y lo único que hacen es ocupar lugar. En efecto, con el paso del tiempo estos objetos se vuelven poco higiénicos o directamente inútiles. Por eso, deshacerte de estos objetos no solo es sencillo, sino que también puede colaborar a limpiar de manera profunda la casa. Concretamente, hay al menos tres utensilios innecesarios que tenés que tirar ya mismo, sin perder tiempo y sin dudarlo. Descubrí cuáles son. Aunque puede ser útil para mantener las carnes lo más jugosos posibles, la jeringa de cocina suele terminar siendo nada más que una molestia que ocupa espacio. Incluso si se utiliza más de una vez al año, este utensilio puede no ser la mejor opción para conseguir los resultados tiernos en la carne. Incluso, algunos expertos sostienen que poner la carne en salmuera o salarla es un método mucho mejor para obtener resultados tiernos. El medidor de pasta es otro elemento que deberías tirar. Aunque ayuda al control de porciones, es una utensilio que solo sirve para una cosa, lo que lo convierte en un objeto poco práctico. Al ser pequeño, también se pierde fácilmente entre otros trastos y genera una molestia innecesaria cada vez que se intenta ordenar. En lugar de conservar esta herramienta, lo ideal es utilizar una báscula de cocina. A diferencia del medidor, la báscula tiene múltiplos usos, lo que ofrece una versatilidad que justifica mucho más su lugar en la mesada. Dentro de la lista de elementos innecesarios, destaca el soporte para tacos. Darse un festín de tacos en casa debería ser una experiencia divertida y social, algo que este objeto termina por arruinar. Concretamente, las delicias para llevar están diseñadas para ser colocadas en la mesa y repletas de ingredientes por el propio comensal. Un soporte para tacos va en contra de este espíritu, ya que asegura que los tacos estén alineados y listos antes de salir de la cocina. Suponiendo que no busques la presentación rígida de un restaurante, este utensilio de cocina resulta poco útil. En el hogar, lo único que logra es estorbar y ocupar un espacio que podría destinarse a herramientas mucho más funcionales y necesarias.