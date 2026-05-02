Con el correr de los años, la escoba fue perdiendo su lugar de privilegio en la rutina de limpieza del hogar. La búsqueda de soluciones más rápidas y menos demandantes llevó a que muchas personas empezaran a incorporar herramientas más modernas, y una en particular se convirtió en la favorita de quienes quieren optimizar el tiempo sin sacrificar resultados. La aspiradora inalámbrica es el electrodoméstico que lidera ese cambio. A diferencia de los modelos tradicionales que requieren un cable de alimentación constante, este dispositivo funciona con baterías recargables, lo que le da una movilidad total dentro del hogar. Además, su diseño liviano permite desplazarse de un ambiente a otro sin dificultad y completar la limpieza de pisos y superficies en cuestión de minutos. Los modelos disponibles en el mercado actual incorporan una variedad de accesorios que amplían sus posibilidades de uso. Desde cabezales especialmente diseñados para recoger pelos de mascotas hasta boquillas que llegan a rincones estrechos o superficies de difícil acceso, estas aspiradoras se adaptan a las necesidades específicas de cada hogar. Entre sus ventajas más destacadas se encuentran la reducción del esfuerzo físico durante la limpieza, la capacidad de cubrir distintas superficies como alfombras, sillones y pisos de diferentes materiales, y la posibilidad de trabajar sin levantar el polvo que sí genera una escoba convencional. Esto último resulta especialmente relevante para personas con alergias o sensibilidad respiratoria. En cuanto al precio, el mercado ofrece opciones para distintos presupuestos. Los modelos más básicos y compactos parten desde los $28.000, mientras que las versiones tipo escoba 2 en 1 con mayor potencia rondan entre los $90.000 y los $170.000. Para quienes buscan mayor autonomía de batería y un set completo de accesorios, los modelos premium pueden superar los $200.000 o incluso los $300.000 en marcas reconocidas. La tendencia es clara: la escoba tradicional cede terreno ante una herramienta que combina practicidad, versatilidad y accesibilidad económica. Incorporar una aspiradora inalámbrica a la rutina del hogar no solo simplifica la tarea de limpiar, sino que transforma por completo la experiencia de mantener los ambientes en orden.