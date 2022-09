Tiene 37 años, hace más de 20 que colecciona envoltorios de alfajores y su figurita difícil es el "Dieguito Maradona"

Lucas Accinelli tiene 37 años y vive en Villa Bosch, Tres de Febrero. Desde hace más de 20 años que los alfajores forman parte de su vida, pero de una manera que pocos hubieran imaginado: el coleccionismo. En 1998 guardó su primer envoltorio, uno de Blanco y Negro sabor banana split de la empresa alimentaria Bagley.

Este fue el primer envoltorio que Lucas Accinelli sumó a su extensa colección. (Gentileza: Lucas Accinelli).

El último que se sumó a su colección es uno de "sabor Nutella" de Arrabal, una marca de Chubut que comercializa otros productos como el dulce de leche o bombones y que en el Mundial del Alfajor se llevó una medalla de oro y plata en una de las categorías.

Cuando era chico, Accinelli veía a leer a su mamá , ella tenía muchos libros entre los que se encontraban los envoltorios de alfajores usados como separador.

Arrabal es uno de los alfajores que participaron el Mundial de esta golosina realizado en agosto en la Ciudad de Buenos Aires.

" A mi vieja le gusta leer y tenía muchos libros. Mientras leía comía alfajores y yo siempre me encontraba con esa envoltura ", recordó en diálogo con El Cronista. Por ese entonces, tenía una vecina cuyo hijo era trapichero y le traía esta golosina de otras provincias como Mendoza y Córdoba.

Ya desde pequeño había degustado los alfajores de fruta, el sabor que más le gusta. La colección del hombre de 37 años es millennial, porque la gran mayoría de los envoltorios son del 2000 al presente, aunque confesó que está en búsqueda de los más retro: su figurita difícil es el "Dieguito Maradona" de Georgalos, que salió al mercado a fines de los 80.

La colección de Lucas tiene más de 4000 envoltorios, él dice que son "4100 de base" . En su cuenta de Instagram (@coleccionistadealfajores) comparte parte de ella y le suma información adicional del alfajor y/o la marca (el año de lanzamiento y el peso).

Diego Maradona tuvo sus propios alfajores.

¿Por qué empezaste la cuenta de Instagram?

-Un día voy a lo de mi hermano y me dice "mirá che, estaba viendo las cajas" y me mostró un par viejas y me dice "mirá esto, qué bueno, pero la verdad que ¿los tenemos todos acá o los tiramos? Ahora te los pongo en una caja y la mayoría las tiramos o hacemos algo" . Me lo dijo así tipo en broma esto y bueno "dale" digo. "Vamos a hacer una colección digital o sea que se puedan compartir, que la gente lo pueda ver y vamos subiendo uno por día", así era la idea principal. Empezamos a subir uno por día en Instagram, eso fue hace como tres años, más o menos cuando también estaba el catador de alfajores.

El envoltorio de Yass! es uno de los favoritos del coleccionador. (Gentileza: Lucas Accinelli).

Así fue como de a poco Lucas comenzó a compartir su colección de envoltorios y la información correspondiente en redes sociales, aún hay cajas que no abrió y que esperan a ser clasificadas. Durante más de 20 años probó miles de alfajores, lo que lo convierte en un verdadero catador.

Su sistema de clasificación de envoltorios se basa en separar por marca y luego en cada una hay una subdivisión por sabores.

Parte de la colección de Lucas está guardada en cajas. (Instagram @coleccionistadealfajores).

¿Cuál es tu alfajor favorito?

-Siempre fue el Balcarce de frutilla. Pasando el tiempo fue El Cóndor que eran muy ricos y hoy es el Memorable, de Trelew, Chubut. Me gustan los alfajores de fruta y Memorable tiene de sauco, de frutilla, frutos del bosque y de arándanos. Son los más ricos .



El Memorable es un alfajor de Chubut y es uno de los favoritos de Lucas Accinelli. (Foto: Memorable)

¿Te quisieron comprar o quisiste vender tu colección?

-Una vez una vez me contactaron, pero me dijeron que no podía decir quién. Era un muchacho que la quería comprar, pero en ese momento yo no la quería vender, todavía no. Tampoco tengo pensado venderla. La verdad que es un hobby que siempre me gustó .

Durante estos años, Lucas fue contactado por diversas marcas -entre ellas Fantoche- para enviarle alfajores y crear contenido con su hermana y su perrita Nama, con quien participó de un comercial de Turimar.

En su cuenta de Instagram ciento más de 600 imágenes de envoltorios que forman parte de su colección que estima es superior a 4100. (Instagram @coleccionistadealfajores).

Intercambio internacional de envoltorios

La colección de Lucas no sólo tiene envoltorios nacionales, sino también internacionales: Uruguay y Alemania forman parte. Desde hace bastante tiempo tiene pendiente un intercambio con el peruano Milan Lukich, que tiene un récord Guinness por coleccionar envoltorios de golosinas durante casi cuatro décadas, y a través de quien conseguirá algunas piezas antiguas.

"En diciembre se va un muchacho a España, que me lleva unas cosas y después me mandan por correo envolturas de alfajores de allá, que cambian un poco el formato. No son el alfajor típico, son como un turrón y se consumen más en las fiestas. Son envolturas diferentes", contó a este medio.

Lucas también estuvo presente en el primer Mundial del Alfajor que se realizó este año en la Ciudad de Buenos Aires. Durante en el evento encontró "algunos que son muy buenos".

"El Arrabal me gusta mucho cómo es, el Juanote uno de provincia tiene 80 gramos y el Guachoo que está bueno. De los artesanales uno que la rompe "Mamazzita" de Concordia, Entre Ríos, que mezcla por ejemplo arándanos con vino blanco, lo hace una chicha todo artesanal y es un golazo", aseguró.

Guachoo es un alfajor porteño. (Instagram @guachoo_ar).

Fuera de las redes sociales, el coleccionista de envoltorios de alfajores es preparador físico de alto rendimiento deportivo y da clases de eso. Mientras, su pasión por esta golosina es un hobby que comparte con miles de usuarios.