Cuando un personaje que marcó una época reaparece en la pantalla, se activa un fenómeno que va mucho más allá de la televisión y el testigo es el buscador más utilizado del país. La aparición de la actriz Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano generó una reacción inmediata en internet y la búsqueda “Andrea del Boca” alcanzó el valor máximo de 100 puntos en Google Trends, la plataforma gratuita de Google que refleja qué están buscando los internautas en tiempo real y a lo largo del tiempo. El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra un comportamiento plano durante gran parte de la semana, hasta el momento de su ingreso al reality. Haciendo visible cómo la actriz reaparece en la agenda tras su ingreso a la casa más famosa del país. La búsqueda “Andrea del Boca” venía con muy poco movimiento hasta que, de repente, la línea sube directo al punto máximo de 100. Cuando vemos que Andrea del Boca llegó al 100, significa que alcanzó el punto máximo de popularidad para ese término en el período y lugar seleccionados. Es el momento exacto en el que la mayor cantidad de gente, de forma simultánea, volcó su curiosidad en el buscador. Según los datos de Google Trends, las consultas se agruparon focos específicos. La audiencia buscó reconstruir la historia personal de la actriz con términos como “padre de andrea del boca", “padre de la hija de andrea del boca”, “marido de andrea del boca” y consultas específicas sobre “biasotti ricardo” o “biasotti andrea del boca”. Muchos usuarios quisieron saber más sobre su historia y trayectoria, buscando “que edad tiene andrea del boca” y cómo se veía en sus inicios con la frase “andrea del boca de joven”, probablemente buscando imágenes de la actriz en el pico de su carrera en televisión. El efecto del programa también arrastró búsquedas hacia otras figuras, como la actriz “divina gloria” y el exfutbolista “brian sarmiento”. Google Trends es una herramienta de Google que te muestra qué es lo que la gente busca en internet. Es como un termómetro de la curiosidad colectiva, desde noticias de último momento hasta eventos deportivos o shows de televisión. En lugar de darte números exactos, te muestra el interés por un tema en una escala del 0 al 100. Cuando una consulta alcanza el punto de breakout, quiere decir que la búsqueda de esa palabra superó el 5.000% en el período analizado.