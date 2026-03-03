El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la ofensiva militar masiva contra Irán se activó luego de que informes de inteligencia identificaran un centro clandestino de enriquecimiento de uranio que no figuraba entre las instalaciones previamente monitoreadas por Occidente. En una entrevista con el diario The New York Post, el mandatario sostuvo que la República Islámica avanzaba en el desarrollo de armamento nuclear de forma encubierta, lo que precipitó el inicio de la Operación “Epic Fury” (Furia Épica). Según explicó, el nuevo emplazamiento difería de los sitios permanentes ya vigilados y fue descubierto poco después de que fracasaran las conversaciones diplomáticas celebradas en Ginebra la semana pasada. Trump argumentó que la acción militar buscó neutralizar por completo esa amenaza y aseguró que la campaña evoluciona con mayor rapidez de la prevista inicialmente. Desde la Casa Blanca sostienen que los ataques del fin de semana impactaron directamente en la cúpula del régimen iraní. El propio presidente afirmó que 49 altos cargos murieron durante la ofensiva, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. El mandatario también relativizó la posibilidad de atentados de represalia en territorio estadounidense y dejó abierta la puerta a una eventual ampliación del despliegue militar, incluso con tropas terrestres si el escenario lo exigiera. En paralelo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, junto al general Dan Caine, confirmó que Estados Unidos logró establecer “superioridad aérea local” sobre Irán. Desde el Departamento de Defensa remarcaron que la estrategia no replicará los esquemas de ocupación prolongada vistos en Irak o Afganistán, sino que apunta a una intervención de objetivos concretos y duración limitada, estimada entre cuatro y seis semanas. A nivel doméstico, la decisión de ir a la guerra no cuenta con respaldo mayoritario. Una encuesta de Reuters y Ipsos reflejó que apenas un 27% de los consultados apoya la ofensiva. Sin embargo, Trump minimizó el impacto de esos datos y defendió la medida como una obligación estratégica para impedir que Teherán acceda a armas nucleares. Este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, comparecerá ante el Congreso para justificar la legalidad y los objetivos de la operación. La respuesta iraní y la de sus aliados desató una fuerte inestabilidad regional con consecuencias globales. La compañía estatal QatarEnergy suspendió toda su producción de gas natural licuado tras ataques con drones en sus instalaciones, lo que impulsó un salto del 40% en el precio del gas en Europa. Al mismo tiempo, la refinería saudí de Ras Tanura y varios petroleros en el mar de Omán fueron alcanzados por proyectiles atribuidos a fuerzas iraníes, ampliando el riesgo sobre el suministro energético global. El saldo humano del conflicto continúa en aumento. La Media Luna Roja iraní informó que más de 550 personas murieron en territorio persa desde el inicio de la ofensiva. En Israel, los ataques con misiles dejaron al menos 11 fallecidos, incluido un impacto sobre una sinagoga en Beit Shemesh. El Pentágono confirmó también la muerte de un cuarto militar estadounidense en combate y reconoció que tres cazas F-15E fueron derribados accidentalmente por defensas antiaéreas de Kuwait en medio de la confusión operativa. Desde Teherán, el secretario de Seguridad Nacional, Ali Larijani, descartó cualquier negociación inmediata y advirtió que el país se prepara para una guerra de resistencia prolongada, en un contexto marcado por el vacío de poder tras la muerte de Khamenei. En el plano internacional, China cuestionó duramente la intervención occidental y acusó a Washington de actuar bajo una lógica de “ley de la selva”, lo que anticipa una escalada diplomática que podría extender el conflicto más allá del frente militar.