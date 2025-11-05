En esta noticia Ritual de limpieza y gratitud: paso a paso

La luna llena de noviembre se produce cada año en este mes, marcando un momento de culminación y cierre de ciclos. La Superluna de noviembre será este 5 de noviembre de 2025, cuando la luna llena alcance su punto más cercano a la Tierra en su órbita, conocido como perigeo. Esto hace que se vea más grande y brillante que una luna llena normal.

Esta combinación de plenitud y cercanía potencia la energía típica de la luna llena, favoreciendo la reflexión, la liberación de lo que ya no necesitamos y la clarificación de objetivos.

Es un momento propicio para realizar rituales de cierre de ciclos, establecer intenciones claras o simplemente aprovechar su luminosidad para meditar y conectar con nuestra intuición.

Ritual de limpieza y gratitud: paso a paso

Buscá un lugar tranquilo, al aire libre o junto a una ventana donde puedas ver la luna y prepará elementos como una vela blanca o plateada, incienso o sahumerio, papel y lapicera, una copa de agua o té, y opcionalmente cristales. Tomate unos minutos para respirar profundo y centrarte.

Paso 1: limpieza energética

Encendé el incienso o sahumerio y pasá el humo suavemente por tu cuerpo (de pies a cabeza) y después por el espacio que te rodea, imaginando que limpiás energías densas o estancadas. La vela la podés dejar encendida durante todo el ritual o apagarla cuando quieras.

Mientras lo hacés, podés decir en voz alta o mentalmente: “Dejo ir lo que ya no sirve, limpio mi espacio y me abro a la luz”.

Paso 2: gratitud

Tomá el papel y escribí 3 a 5 cosas por las que te sentís agradecido/a, grandes o pequeñas. Después, agregá 1 o 2 cosas que quieras atraer o mantener en tu vida.

Leé la lista en voz alta frente a la luna, mirando el cielo o con la vela encendida como foco de tu atención.

Paso 3: liberación

En otro papel, escribí aquello que querés soltar: miedos, culpas, viejos patrones o relaciones que ya no nutren.

Con cuidado, quemalo o enterralo (de forma segura) mientras visualizás cómo esa energía se transforma y se disuelve. Agradecé por la lección que te deja y por la liberación que estás permitiendo.

Paso 4: cierre con intención

Tomá tu copa de agua o té, respirá profundo y hacé una afirmación, por ejemplo: “Desde este momento me alineo con la energía de plenitud de la luna. Estoy en paz con lo que fue y abierto/a a lo que será”.

Bebé el agua o té lentamente, imaginando que llevás esa energía renovada a cada célula de tu cuerpo.

Apagá la vela y guardá la lista de gratitud en un lugar especial.