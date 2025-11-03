Noviembre ofrecerá un espectáculo celestial imperdible: la llegada de la Superluna del Cazador, la más grande y brillante del año. Este fenómeno, que combina la fase de luna llena con su punto más cercano a la Tierra, permitirá apreciar a simple vista un disco lunar un 14%más grande y un 30% más luminoso que una luna llena común.

Además de su atractivo visual, la luna llena de noviembre tiene un fuerte componente cultural e histórico. Durante siglos, ha marcado el momento en que los cazadores aprovechaban la luz lunar para seguir a sus presas en las noches otoñales.

En 2025, la Luna del Cazador vuelve a tomar protagonismo en el calendario astronómico y se convertirá en una de las más espectaculares del año.

¿Cómo será la luna llena de noviembre?

De acuerdo con la plataforma Starwalk Space, la Luna Llena del 5 de noviembre de 2025 coincidirá con el perigeo, el punto más cercano de su órbita a la Tierra. Por este motivo, se la considera una Superluna, y será la más grande del año.

En esta ocasión, recibe el nombre de Luna del Cazador, ya que es la primera luna llena que sigue a la Luna de la Cosecha. Tradicionalmente, este fenómeno marcaba el fin de la temporada de recolección y el inicio del período de caza, cuando los campos quedaban despejados y la luz de la luna facilitaba la tarea durante la noche.

Aunque en la mayoría de los años la luna llena de noviembre se asocia a la llamada Luna del Castor, en 2025 el título corresponde a la Luna del Cazador, un hecho que no volverá a repetirse hasta 2028.

¿Cuándo y a qué hora podrá verse en España?

Según National Geographic, la Luna Llena se producirá el 5 de noviembre de 2025, y será visible desde España a partir de las 17:19 horas, cuando aparezca por el horizonte. Su mayor acercamiento a la Tierra ocurrirá a las 22:00 horas, momento en el que estará a unos 356.833 kilómetros de distancia.

Una hora después de su salida, la superluna mostrará su máximo esplendor, convirtiéndose en un enorme disco plateado visible a simple vista. También podrá observarse durante su descenso, entre las 7:00 y las 7:20 de la mañana, justo antes del amanecer, cuando aún haya oscuridad suficiente para disfrutarla en todo su brillo.

¿Desde dónde se podrá observar mejor?

Por su parte, desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde zonas alejadas de la contaminación lumínica o en espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica.

Los lugares más recomendados para contemplar la Superluna de noviembre son:

La isla de La Palma (Canarias), primera en España en obtener la certificación Starlight.

La Sierra Morena (Andalucía), la mayor Reserva Starlight del mundo, con áreas en Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva.

La Sierra del Montsec (Cataluña), que abarca también el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

El Parque Regional de Gredos (Castilla y León), famoso por sus cielos despejados y sus miradores astronómicos.

Las provincias de Soria y Guadalajara (Castilla-La Mancha), ambas con certificación Starlight.

La región de Gúdar-Javalambre (Aragón), destacada por su red de observatorios y su impulso al turismo astronómico.

De ese modo, la noche del 5 de noviembre de 2025 será una oportunidad única para disfrutar de la Superluna del Cazador. Ya sea desde un mirador urbano o una reserva natural, este fenómeno astronómico promete iluminar el cielo español con uno de los espectáculos más impresionantes del año.