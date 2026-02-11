Vista, el mayor productor independiente de petróleo de la Argentina, informó este miércoles a los mercados que sus reservas probadas y estimadas de petróleo y gas al 31 de diciembre de 2025 totalizaron 588 millones de barriles de petróleo equivalente (MMboe). Esto significa un crecimiento anual del 57%, destacó la empresa que fundó y lidera Miguel Galuccio. Las adiciones a las reservas probadas, incluyendo la adquisición de los activos de Petronas en abril pasado (una operación con un ticket de u$s 1200 millones), fueron 255,1 MMboe, implicando un índice de reemplazo de reservas de 605%. El índice de reemplazo de reservas de Vista excluyendo adquisiciones fue 260 por ciento. En su comunicado a la Bolsa -la empresa cotiza en México y Nueva York-, Vista informó una actualización de sus métricas operativas. Durante el cuarto trimestre de 2025, alcanzó una producción diaria promedio de 135.414 barriles de petróleo equivalente por día, un 59% año contra año y un aumento del 7% respecto al trimestre anterior. A su vez, registró una producción de crudo de 118.285 barriles de petróleo por día durante el trimestre, 8% por encima del trimestre anterior. Dicha producción fue impulsada por la inversión en pozos nuevos y las buenas productividades registradas. La compañía conectó 40 pozos nuevos durante el tercer y cuarto trimestre de 2025. La empresa anunciará sus resultados financieros completos de 2025 el 25 de febrero. Un día después, será la presentación de Galuccio ante inversores. Por lo pronto, en nueve meses de 2025, facturó u$s 706,13 millones, un 52,7% más que entre enero y septiembre del año anterior. Ganó u$s 315,29 millones, un 90,55% más. Fundada a fines de 2017, Vista opera en la Argentina desde 2018. Desde entonces, su inversión en Vaca Muerta supera los u$s 6000 millones. En noviembre, anunció un programa de desembolsos superior a los u$s 4500 millones hasta 2028. El objetivo es producir 180.000 barriles diarios para esa fecha, con un flujo de caja anual neto de u$s 1000 millones. La semana pasada, la empresa de Galuccio anunció la compra de los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta. El precio neto de esa adquisición es de u$s 712 millones, descontado lo que recibirá de la venta de parte de esas dos áreas, Bandurria Sur y Bajo del Toro, a YPF, el operador de ambas. De esa forma, Vista tendrá el 25,1% de la primera y el 35% de la segunda. El closing de esa transacción está previsto antes del fin de este semestre. Depende de que Shell, dueña del 30% de Bandurria Sur, no ejerza su opción de first refusal sobre la participación que era de Equinor en el bloque, algo a lo que YPF renunció en sus acuerdos con Vista. De concretarse, la adquisición le permitirá a Vista sumar 22.000 barriles equivalentes diarios a su portfolio, con lo que escalará producción proyectada por encima de los 150.000. Le agregará, además, 54 millones de barriles de reservas probadas, adicionales al número informado en estas horas.