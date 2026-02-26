El Código Civil y Comercial de la Nación marca la diferencia entre la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Cada vez que se inicia un proceso sucesorio, en el que se identifica a los herederos, se analiza si hay testamento o no, y si es válido. Este detalle es el que marca si se llevará uno u otro tipo de sucesión. Según el Código Civil y Comercial: Tener esta información es importante porque en el caso de la sucesión testamentaria, prevalecerá la voluntad expresada por la persona en su testamento. Mientras que, en la sucesión intestada, la herencia se reparte según el orden legal: descendientes, ascendientes, cónyuge supérstite, parientes colaterales hasta el cuarto grado y el Estado. También será importante en otros aspectos. En conclusión, saber qué tipo de sucesión se realizará ayudará a saber con anticipación qué proceso se llevará adelante y a tomar mejores decisiones desde el inicio. En el caso de comenzar un expediente sucesorio asumiendo un tipo de sucesión, cuando en realidad es otro puede generar nulidades, retrasos y necesidad de corregir escritos, los cuales se traducen en mayor retraso, más conflictos y más dinero.