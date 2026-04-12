Un equipo de arqueólogos halló un taller milenario de más de 3,400 años de antigüedad en Sanxingdui, China, que contenía una notable cantidad de oro, jade y piedras talladas. El descubrimiento representa una pieza clave para entender cómo se fabricaban muchas de las sofisticadas reliquias previamente encontradas en la zona. El sitio fue identificado por el Instituto Provincial de Investigación Arqueológica y de Reliquias Culturales de Sichuan, a tan solo un kilómetro al norte de los conocidos hoyos de sacrificio de Sanxingdui, en la provincia del mismo nombre. Los investigadores creen que este espacio funcionó como un centro de producción artesanal en tiempos del antiguo Reino Shu, una civilización que existió entre el 2500 y el 1000 A.C. Las ruinas de Sanxingdui fueron descubiertas en 1920 y abarcan 12 kilómetros cuadrados en la cuenca del río Yangtze. Para los arqueólogos, se trata de uno de los principales hallazgos más importantes de los últimos años. Los expertos identificaron más de 400 zonas con vestigios antiguos durante una investigación que se llevó a cabo a mediados del 2024. Ran Honglin, jefe de excavación del Instituto de Sichuan, explicó que el taller incluye estructuras como cimientos, zonas de combustión, zanjas con cenizas y áreas de procesamiento, lo que permite reconstruir la cadena de producción artesanal. "Este descubrimiento nos proporciona evidencias claras sobre los métodos de manufactura utilizados hace más de tres milenios“, afirmó. Entre los elementos recuperados hay piedras en bruto, fragmentos, piezas de jade y objetos terminados, lo que sugiere una línea de producción relativamente completa. Esto refuerza la teoría de que muchas de las reliquias encontradas previamente en Sanxingdui fueron elaboradas localmente y no importadas, como se pensaba. El taller permaneció enterrado durante más de 3.000 años y representa un vínculo directo con los tesoros históricos ya encontrados en Sanxingdui. También ayuda a contextualizar tesoros arqueológicos encontrados anteriormente en la región. Hasta ahora, muchos de estos objetos carecían de una relación clara con su proceso de elaboración o su función dentro del Reino Shu. Según la agencia oficial Xinhua, las excavaciones continuarán para intentar comprender el papel económico, espiritual y social que este centro artesanal desempeñaba en aquella antigua civilización. Se espera que los próximos hallazgos permitan definir con mayor precisión la organización productiva de Sanxingdui. Este nuevo hallazgo podría fortalecer la candidatura del sitio arqueológico de Sanxingdui para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, puede tener un impacto significativo en el atractivo turístico de la zona, considerada ya uno de los enclaves arqueológicos más importantes del país.