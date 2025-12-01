En esta noticia ¿Cuáles son los destinos habilitados?

Viajar sin pasaporte es posible para los argentinos. Si estás pensando en una escapada y no tenés tiempo para hacer trámites, el Documento Nacional de Identidad (DNI) puede ser tu mejor aliado.

Con este documento vigente, podés ingresar a varios países de la región sin necesidad de contar con pasaporte.

Esta ventaja aplica a los países que forman parte del Mercosur y sus asociados, lo que simplifica la planificación y reduce costos.

¿Cuáles son los destinos habilitados?

La lista incluye Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. En todos ellos, el DNI argentino es suficiente para cruzar la frontera.

Sin embargo, hay condiciones que no podés pasar por alto. El documento debe ser el último ejemplar emitido, estar en buen estado y ser físico, ya sea tarjeta o libreta celeste digital.

No sirven el DNI digital en el celular, las viejas libretas verdes o celestes, ni las cédulas de identidad de la Policía Federal. Tampoco son válidas la libreta de enrolamiento ni la libreta cívica.

Si tu plan incluye otros países fuera de esta lista, vas a necesitar pasaporte y, en algunos casos, visa. Por ejemplo, Estados Unidos exige ambos requisitos. Por eso, antes de comprar el pasaje, revisá la documentación que pide cada destino.

Por otro lado, debes tener en cuenta que si viajás con menores, el trámite se complica. Además del DNI, tenés que acreditar el vínculo familiar o presentar una autorización si no sos madre o padre. Estos permisos son obligatorios para salir del país con chicos.