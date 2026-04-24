La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) puso en marcha un procedimiento de control sobre beneficios migratorios concedidos entre un determinado periodo de tiempo, lo que incluye casos vinculados a la obtención de la Green Card. El Gobierno de Donald Trump confirmó que reabrirá expedientes sobre todas solicitudes de Green Card aprobadas entre 2021 y 2024, durante la administración de Joe Biden, con un volumen cercano a 4,3 millones de peticiones. “Estamos revisando nuevamente los casos de personas que recibieron beneficios migratorios durante la administración Biden, cuando no había ninguna revisión. Ahora sí hay revisión, así que prepárense para enfrentar las consecuencias”, estableció la publicación oficial de USCIS en X. La medida apunta a revisar expedientes ya aprobados para asegurar: