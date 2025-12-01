La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

De esta manera, el gobierno de Estados Unidos revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los inmigrantes provenientes de un país africano y perderán su estatus legal en diciembre.

Atención: todos estos inmigrantes serán deportados en diciembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó mediante un comunicado que los extranjeros protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) provenientes de un país africano dejarán de ser legales y deberán abandonar los Estados Unidos este mes.

Es que, según los plazos establecidos por USCIS, los inmigrantes de Etiopía perderán la designación del TPS el 12 de diciembre de 2025. A partir de esta fecha, todos los etíopes dejarán de estar protegidos legalmente y podrán ser deportados por las autoridades migratorias.

Los inmigrantes provenientes de Etiopía dejarán de estar protegidos por el TPS y deberán abandonar el país. Fuente: Archivo.

¿Qué pueden hacer estos inmigrantes para NO ser deportados?

Aunque el TPS se termine, existen varias vías alternativas para mantener un estatus legal o evitar la deportación del país. A continuación, las opciones más comunes:

Ajustar estatus familiar Protección humanitaria Visas por empleo o estudio Programas especiales Representación legal para frenar la remoción

Lo que NO deben hacer: