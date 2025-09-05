Liquidan vuelos directos a Río de Janeiro por solo u$s 190 en la mejor fecha de todas: dónde conseguirlos

Viajar siempre es algo que despierta emoción en las personas y Río de Janeiro es una de las ciudades más populares a nivel mundial para visitar y conocer cada uno de sus rincones con las maravillosas playas que tiene. Recientemente, una aerolínea sacó vuelos a Río de Janeiro en promoción a 190 dólares para aprovechar al máximo de unas vacaciones soñadas.

Vuelos a Río de Janeiro a 190 dólares: dónde conseguirlos

La aerolínea low cost Flybondi puso a disposición de sus clientes una oferta para viajar desde Buenos Aires a Río de Janeiro con vuelos de ida y vuelta a 190 dólares.

Fuente: FlyBondi

El precio promocional es para el mes de mayo de 2026 y esta es una fecha que resulta más que conveniente para disfrutar de Río de Janeiro porque el clima oscila entre 20 y 30 grados, lo que permite aprovechar al máximo de las playas de arenas blancas y aguas cálidas del mar brasileño.

Cómo sacar los vuelos a Río de Janeiro a 190 dólares

La oferta de vuelos de Flybondi se encuentra disponible en el sitio web de Turismo City, el conocido portal de compra de pasajes aéreos, y para aplicar el beneficio, se debe filtrar la búsqueda en la sección de "fechas más baratas".

La página mostrará una serie de opciones y allí se deberán seleccionar los paquetes para el mes de mayo de 2026, que están con un valor que parte desde 190 dólares.

Fuente: TurismoCity

Cómo es el itinerario de viaje de los vuelos en promoción a Río de Janeiro

El calendario del viaje que ofrece Flybondi con un valor de 191 dólares iniciales para viajar desde Buenos Aires a Río de Janeiro es el siguiente:

Ida: Jueves 5 de mayo a las 14:30 desde el Aeroparque Jorge Newbery, llegada al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro a las 17:25.

Jueves 5 de mayo a las 14:30 desde el Aeroparque Jorge Newbery, llegada al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro a las 17:25. Regreso: Martes 12 de mayo a las 18:15 desde el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro a las 18:15, llegada al Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) a las 21:15.

Qué incluye el vuelo promocional a Río de Janeiro

Respecto del equipaje que se permite llevar con los vuelos promocionales, Flybondi informa que el valor del pasaje incluye una maleta pequeña por persona.

Esto quiere decir que el equipaje permitido en cabina es el equivalente a un bolso de mano y una valija que no supere las dimensiones permitidas para su guardado.

Fuente: Río de Janeiro

En el ítem de "Vuelos Internacionales", Fly Bondi tiene las siguientes reglamentaciones para el equipaje: "Tu pasaje incluye un equipaje de mano por pasajero de hasta 30x20x40cm y uno de cabina (CarryOn) de hasta 35cmx55cmx25cm (ancho x alto x profundidad). Entre ambos no pueden exceder los 10kg".

Cuáles son las mejores playas de Río de Janeiro

Río de Janeiro es conocido por sus inmensas playas y la ciudad cuenta con una amplia variedad de zonas para disfrutar del sol.

Las mejores playas son: