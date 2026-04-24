Este viernes, 24 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9354 (La Vaca). Soñar con la vaca suele representar abundancia, nutrición y protección materna; también habla de paciencia, trabajo constante y conexión con la tierra. Si aparece sana y tranquila, indica prosperidad y apoyo; si está flaca o agresiva, advierte carencias, límites o sacrificios necesarios. La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.