No es ser “agradecido” dar siempre las gracias por cualquier favor. La psicología explica el rasgo de personalidad que comparten estas personas. (Imagen: archivo)

Hay personas que agradecen prácticamente todo . Desde quien les sostiene una puerta hasta quien les acerca un vaso de agua o les hace un pequeño favor cotidiano. Para muchos, este comportamiento responde únicamente a la buena educación. Sin embargo, la psicología sostiene que detrás de este hábito también pueden aparecer rasgos relacionados con la personalidad y la forma de vincularse con los demás.

La gratitud es uno de los conceptos más estudiados por la psicología positiva durante las últimas décadas. Los especialistas explican que no consiste únicamente en decir “gracias”, sino en reconocer de manera genuina el esfuerzo, la ayuda y las acciones positivas que otras personas realizan.

Por eso, agradecer de forma habitual suele asociarse con cualidades como la empatía, la resiliencia y una actitud más optimista frente a los desafíos cotidianos. No obstante, cuando el agradecimiento es excesivo, también puede reflejar otras necesidades emocionales que conviene comprender.

No es ser “agradecido” dar siempre las gracias por cualquier favor. La psicología explica el rasgo de personalidad que comparten estas personas

Qué significa, según la psicología, agradecer constantemente los pequeños favores

La psicología explica que agradecer de manera frecuente demuestra una mayor capacidad para reconocer el esfuerzo ajeno y valorar las relaciones personales.

Las personas que practican la gratitud de forma habitual suelen comprender que muchos de sus logros diarios también dependen de la colaboración de quienes las rodean. Esa mirada favorece vínculos más sólidos, cooperativos y basados en el respeto mutuo.

Además, los especialistas indican que quienes expresan gratitud suelen mostrar una actitud más positiva frente a la vida. En lugar de concentrarse únicamente en aquello que les falta, valoran los recursos, las oportunidades y las experiencias positivas que forman parte de su día a día.

La ciencia encontró importantes beneficios en las personas agradecidas

Diversas investigaciones respaldan los efectos positivos de la gratitud sobre la salud física y emocional.

Uno de los estudios más conocidos fue realizado por los psicólogos Robert A. Emmons, de la Universidad de California en Davis, y Michael McCullough, de la Universidad de Miami. Sus investigaciones observaron que quienes practicaban ejercicios de gratitud con frecuencia informaban un mayor bienestar general, menos problemas de salud y un mejor rendimiento en sus actividades cotidianas.

Otros trabajos también hallaron beneficios adicionales. Investigaciones realizadas con personas que padecían trastornos neuromusculares mostraron que quienes expresaban gratitud se despertaban sintiéndose más descansados, optimistas y conectados con los demás.

En la misma línea, científicos chinos asociaron niveles elevados de gratitud con una mejor calidad del sueño y menores índices de ansiedad y depresión. Además, un estudio de la Universidad George Mason realizado con veteranos de la guerra de Vietnam encontró que quienes manifestaban mayor gratitud presentaban menos síntomas de estrés postraumático y una mayor capacidad de resiliencia.

Incluso investigadores del Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral de la UCLA sugieren que experimentar emociones relacionadas con la gratitud favorece cambios positivos en el funcionamiento del sistema nervioso y contribuye al bienestar psicológico.

Cuando agradecer demasiado puede esconder otra necesidad emocional

Aunque la gratitud suele relacionarse con múltiples beneficios, los psicólogos advierten que agradecer de manera excesiva también puede responder a determinados factores emocionales.

Los especialistas explican que algunas personas dan las gracias constantemente porque sienten una elevada necesidad de aprobación, temor a incomodar a los demás o una mayor sensibilidad al rechazo. En esos casos, el agradecimiento funciona como una forma de confirmar que la otra persona no se ha molestado y que la relación continúa siendo positiva.

No es ser “agradecido” dar siempre las gracias por cualquier favor. La psicología explica el rasgo de personalidad que comparten estas personas. (imagen ilustrativa) Gemini.

Este patrón puede aparecer en personas que crecieron en entornos donde pedir ayuda les generaba incomodidad o donde sentían que debían compensar permanentemente cualquier favor recibido.

La resiliencia es una de las grandes fortalezas de las personas agradecidas

La psicología positiva sostiene que la gratitud está estrechamente vinculada con la resiliencia, es decir, con la capacidad de afrontar las dificultades sin perder de vista los aspectos positivos de la realidad.

Las personas agradecidas suelen afrontar los problemas con mayor optimismo, humildad y capacidad de adaptación. Eso no significa ignorar las dificultades, sino desarrollar recursos emocionales para superarlas sin quedar paralizadas por ellas.

Además, expresar agradecimiento fortalece la empatía, mejora la comunicación y favorece relaciones personales más sanas, ya que implica reconocer el valor del esfuerzo ajeno y generar vínculos basados en la confianza y la reciprocidad.

Qué beneficios tiene practicar la gratitud todos los días

Los especialistas coinciden en que incorporar la gratitud de forma auténtica puede aportar múltiples beneficios:

Fortalece las relaciones personales.

Favorece la empatía y la cooperación.

Ayuda a afrontar mejor las dificultades.

Contribuye al bienestar psicológico.

Se relaciona con menores niveles de estrés y ansiedad.

Favorece una actitud más optimista frente a la vida.

Los psicólogos aclaran que la clave está en que el agradecimiento sea genuino y no responda únicamente al miedo de desagradar o a la necesidad constante de aprobación. Cuando nace de forma espontánea, se convierte en una herramienta que fortalece tanto el bienestar emocional como la calidad de las relaciones con los demás.