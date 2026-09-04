El occidente y el sur estarán entre las zonas con mayor actividad durante la jornada (Fuente: edición propia).

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Colombia se prepara para un viernes 4 de septiembre de 2026 con un nuevo incremento de las lluvias, especialmente en amplios sectores del occidente y sur del territorio nacional. El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ubica a Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el occidente de Antioquia entre las zonas donde las precipitaciones tendrán mayor protagonismo.

El panorama también contempla lluvias en departamentos de la región Andina, el piedemonte llanero y la Amazonía, por lo que diferentes partes del país podrían cerrar la semana con una jornada pasada por agua .

La previsión está incluida en el Comunicado Especial No. 096, correspondiente al pronóstico del estado del tiempo entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2026.

¿Dónde lloverá más este viernes 4 de septiembre?

El viernes 4 de septiembre será una de las jornadas de mayor atención meteorológica hacia el cierre de la semana. De acuerdo con el Ideam, se espera un aumento de las precipitaciones en sectores del occidente y sur de Colombia.

Los departamentos que aparecen con mayor probabilidad de lluvias son:

Chocó

Occidente de Antioquia

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

En estas zonas podrían registrarse lluvias de diferente intensidad, por lo que las condiciones del tiempo pueden cambiar rápidamente durante el día.

El panorama será especialmente relevante en el Pacífico colombiano, región que ha mantenido una alta presencia de precipitaciones durante buena parte de la semana.

Se viene el tormentón de septiembre este viernes 4: el día estará repleto de lluvias y ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora. Gemini AI

¿Qué departamentos tendrán lluvias fuertes el viernes?

Además de los departamentos del Pacífico, el pronóstico contempla precipitaciones en diferentes puntos de la región Andina y de los Llanos.

El Ideam prevé lluvias en sectores de Santander y Norte de Santander, mientras que en el piedemonte llanero las precipitaciones podrían alcanzar zonas de Meta y Casanare.

Esto significa que el mal tiempo no estará concentrado en una sola región. Las lluvias se distribuirán en varios sectores y podrían estar acompañadas por cambios repentinos en las condiciones atmosféricas.

¿Cómo estará el clima en Chocó, Valle del Cauca y Cauca?

El occidente colombiano será uno de los principales focos de lluvia durante el viernes.

En Chocó, Valle del Cauca y Cauca se espera un nuevo aumento de las precipitaciones, después de varios días en los que estos territorios ya han presentado condiciones lluviosas.

El escenario merece atención debido a que el Ideam mantiene condiciones de atención por lluvias fuertes en Chocó y Valle del Cauca.

En sectores vulnerables, los aguaceros pueden generar complicaciones para la movilidad y aumentar el riesgo de situaciones asociadas a la saturación del suelo.

¿También lloverá en Antioquia y Nariño?

Sí. Tanto el occidente de Antioquia como Nariño aparecen entre los territorios que podrían recibir lluvias destacadas durante el cierre de la semana.

En Antioquia, el pronóstico ya había advertido precipitaciones durante los primeros días de septiembre, especialmente en sectores occidentales. Para el viernes, el departamento vuelve a aparecer dentro de las zonas donde se espera un incremento de las lluvias.

Nariño, por su parte, se suma al escenario de precipitaciones que se extenderá por buena parte del occidente y sur del país.

¿Habrá lluvias en Santander, Norte de Santander, Meta y Casanare?

El mal tiempo también alcanzará sectores del interior del país.

Para el viernes se esperan precipitaciones en Santander y Norte de Santander, mientras que el piedemonte llanero de Meta y Casanare tendrá igualmente condiciones favorables para las lluvias.

La presencia de precipitaciones en zonas de montaña y piedemonte requiere especial atención para quienes tengan previsto movilizarse por carretera, debido a que los aguaceros pueden reducir la visibilidad y afectar las condiciones de las vías.

¿Qué pasará con las lluvias en la Amazonía este viernes?

La región Amazónica también tendrá un aumento de las precipitaciones durante el viernes.

Los departamentos señalados por el Ideam son Amazonas, Vaupés y Caquetá, donde se espera que las lluvias ganen intensidad respecto de jornadas anteriores.

De esta manera, el cierre de la semana tendrá un comportamiento bastante extendido: las lluvias estarán presentes tanto en el occidente y sur como en sectores de la región Amazónica y el piedemonte llanero.

¿Habrá ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora en Colombia?

El documento sí advierte sobre condiciones de viento en otros momentos de la semana. En el mar Caribe se pronostican vientos de hasta 20 nudos, equivalentes a 37 kilómetros por hora, junto con oleaje de hasta 3 metros.

Además, el Ideam señala una mayor probabilidad de vientos fuertes en La Guajira para el jueves 3 de septiembre.

¿Por qué aumentarán las lluvias en Colombia durante el cierre de la semana?

El comportamiento atmosférico estará influenciado, entre otros factores, por el tránsito de ondas tropicales.

Según el pronóstico semanal, la onda tropical número 43, remanente de Dolly, avanzará sobre el mar Caribe. A esto se suma la posible influencia de la onda tropical número 45, que podría favorecer un nuevo aumento de las precipitaciones hacia el final de la semana, especialmente en sectores del Caribe y el occidente colombiano.