Se aproxima un diluvio histórico este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta climática por un fuerte temporal que golpeará a provincias del sur del país este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

El ingreso de aire frío generará condiciones inestables en Santa Cruz, Chubut y Río Negro, donde se espera la combinación de precipitaciones, fuertes nevadas y ráfagas de viento.

Temporal en Santa Cruz: cómo estará el clima el 3 y 4 de septiembre

En Santa Cruz, se esperan fuertes lluvias a partir de la tarde del jueves 3 de septiembre y ráfagas de viento que superarán los 60 km/h.

Las condiciones se intensificarán en la jornada del viernes 4, donde habrán nevadas que acompañarán las fuertes tormentas; mientras que la temperatura alcanzará una mínima de 1° y una máxima de 7° en Río Gallegos.

Se aproxima el diluvio del año. Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el clima en Chubut y Río Negro

Según el pronóstico, emitieron una alerta amarilla por la llegada de fuertes ráfagas de viento que superarán los 90 km/h en la provincia de Chubut.

Asimismo se esperan lluvias y nevadas para la tarde noche del viernes 4 de septiembre, donde el clima será de una mínima de 1° y una máxima de 6°.

En Río Negro, el temporal alcanzará a Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, localidades donde se esperan lluvias y nieve durante 48 horas.

En esta zona de la cordillera la mínima será de -3° el jueves 3 de septiembre y la máxima de 5°.

Cómo estará el clima de Buenos Aires el jueves 3 y viernes 4 de septiembre

El SMN no pronosticó lluvias para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre. El cielo permanecerá parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y la temperatura alcanzará una máxima de 19°.

Durante el fin de semana, habrán fuertes ráfagas de viento el sábado 5, con un cielo nublado. La máxima será de 14° y no se prevé precipitaciones para ninguno de los dos días.