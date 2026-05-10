En Colombia, la Ley de Sucesiones regula las disposiciones relativas a la distribución de bienes tras el deceso de una persona. En los casos en que un testamento válido existe, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra forma de herencia. No obstante, es posible que un juez lo declare nulo si determina que el testador no poseía la lucidez mental necesaria en el momento de su redacción. En esta eventualidad, la herencia se tramita conforme al sistema de sucesión intestada, en el que la ley determina quiénes son los herederos y la proporción que les corresponde, sin considerar lo estipulado en el testamento por el fallecido. Los tribunales pueden declarar inválido el testamento y ordenar que la herencia se distribuya conforme al régimen de sucesión intestada frente a cualquiera de estas situaciones. Un testamento puede carecer de validez en Colombia si se comprueba que el testador: Cuando no existe un testamento válido, la legislación establece que los activos del difunto se distribuyan conforme a las normas de la sucesión intestada. En dicho proceso, el Código Civil establece un orden de herederos: Si un testamento es anulado, la voluntad expresada por el fallecido pierde efecto y la repartición de los bienes se realiza conforme a lo dispuesto por la ley. Por ello, es fundamental que las personas involucradas en un trámite sucesorio reciban orientación jurídica, de modo que la repartición del patrimonio se realice de acuerdo con lo que establece la legislación colombiana. Esta circunstancia puede provocar disputas entre los familiares, especialmente cuando el documento incluía cláusulas que otorgaban beneficios específicos a ciertas personas.