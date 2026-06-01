Una reconocida sanguchería porteña cerró sus puertas de manera definitiva. Este hecho se suma a la serie de locales gastronómicos que cesaron su funcionamiento en los últimos meses, consecuencia de la caída en el consumo.

Se trata de Shokupan, un emprendimiento situado en el barrio de Chacarita, famoso por sus sándwiches elaborados con pan japonés esponjoso. El establecimiento inició su actividad en 2021, bajo la dirección del emprendedor Tomás Di Lello y rápidamente adquirió fama entre los clientes de la Ciudad.

A través de sus redes sociales, el local confirmó la decisión en febrero pasado: “ Es el último mes de SHOKUPAN . Pasen a degustar esos Shokus pendientes y a dar un abrazo a un proyecto que nos dio mucha alegría y ahora nos toca despedir”.

Se despide para siempre una emblemática sanguchería de Chacarita

La noticia provocó una variedad de mensajes de apoyo y melancolía entre seguidores y clientes regulares. “Lamento mucho que esta sea la historia de tantos en este tiempo”, expresó una usuaria en Instagram, reflejando el impacto de este anuncio en la comunidad gastronómica.

Otra clienta señaló con indignación:“¡¡¡Nooooo!!! ¡¡¡Amo esos Sanguches veganos llorooo!!! Por qué todo lo lindo cierra".

Caída del consumo en restaurantes

Desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) manifestaron que el nivel de consumo no logra recuperarse, mientras que numerosos establecimientos intentan sostenerse reduciendo márgenes de rentabilidad.

En paralelo, un relevamiento de la consultora Management & Fit indicó que 8 de cada 10 argentinos modificaron sus hábitos de gasto y uno de los primeros recortes se dio en las salidas a comer.

El cierre se produce en un escenario complicado para el sector. Según datos difundidos por referentes gastronómicos, la actividad en restaurantes de la Ciudad registró una baja cercana al 30% en comparación con el año anterior.

La economía creció en marzo de 2026

A pesar de este panorama, los datos oficiales del INDEC relativos a la actividad económica exponen que dio un salto considerable en marzo. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 5,5% respecto a igual mes del año anterior, revirtiendo el tropiezo de febrero, cuando la actividad había caído un 2% interanual.

Con este resultado, el acumulado del primer trimestre del año muestra un crecimiento del 1,7% respecto al mismo período de 2025, superando el -0,2% que arrojaba el bimestre enero-febrero.