Durante décadas, la tumba de Cleopatra fue objeto de innumerables especulaciones e hipótesis. En medio de esta búsqueda histórica, un equipo de arqueólogos exploró las ruinas de Taposiris Magna, dando con un hallazgo inesperado: una antigua estatua de mármol que podría mostrar, por primera vez, el verdadero rostro de la legendaria faraona.

La arqueóloga dominicana Kathleen Martínez dirigió estas excavaciones junto a su equipo, con el objetivo concreto de localizar la tumba de la última reina de la dinastía ptolemaica. Aunque el descubrimiento de la estatua representa un avance significativo, las autoridades egipcias señalaron que falta mucho camino por recorrer para dar con el lugar de descanso final de Cleopatra.

Se reveló el verdadero rostro de Cleopatra en una antigua estatua que cambia la historia para siempre. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

La estatua de Cleopatra que podría representar de manera ideal a la última faraona

En Taposiris Magna, el equipo dirigido por Martínez descubrió un tesoro del periodo de Cleopatra, el cual posee una notable importancia histórica. Este hallazgo incluye monedas que presentan imágenes de la faraona y Alejandro Magno, así como varias esculturas sin cabeza y estatuas de la diosa Isis, todas con diversas inscripciones.

Durante las excavaciones en la locación, se localizaron 16 momias, vasijas y tinajas de cerámica, además de un bloque rectangular de piedra caliza.

La tumba de Cleopatra VII y Marco Antonio: en busca del misterio perdido

La tumba de Cleopatra VII sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología: a pesar de las numerosas expediciones y estudios realizados, su ubicación exacta continúa desconocida.

Según las fuentes antiguas, tras su suicidio en el año 30 a.C., ella y Marco Antonio, su pareja, fueron sepultados juntos en algún punto cercano a Alejandría, la capital del Egipto ptolemaico en aquella época. Sin embargo, no se conserva ninguna indicación precisa sobre el lugar concreto.

En los más de dos mil años transcurridos desde entonces, Alejandría sufrió transformaciones drásticas: terremotos devastadores, el avance progresivo del nivel del mar y la superposición de construcciones modernas sepultaron, destruyeron o sumergieron parte de la antigua ciudad.

Sitios de enorme relevancia histórica, como el palacio de Cleopatra, hoy permanecen bajo las aguas de la bahía de Alejandría o bien yacen ocultos debajo de edificios contemporáneos.

La historia de Cleopatra VII y su reinado en Egipto

Cleopatra VII Filopátor (69-30 a.C.) fue la última reina del Egipto ptolemaico, dinastía griega fundada tras Alejandro Magno. Subió al trono en 51 a.C., con 18 años, junto a su hermano Ptolomeo XIII, pero pronto estalló una guerra civil por el poder.

Templo de Taposiris Magna en un suburbio occidental de Alejandría. Foto: Khaled El-Fiqi/epa/picture-alliance.

Con astucia, Cleopatra se alió con Julio César, con quien tuvo a su hijo Cesarión, lo que afianzó su reinado. Luchó por mantener a Egipto independiente de Roma, destacando por su inteligencia, carisma y dominio de varios idiomas.

Tras la muerte de César, se unió a Marco Antonio, formando una poderosa alianza que desafió a Octavio. Su derrota marcó el fin de la independencia egipcia y de su reinado.