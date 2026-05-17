En un reciente descubrimiento en el sector minero, se ha encontrado un depósito de oro que podría potencialmente transformar la economía de Surinam. Esta reserva, situada en la región del Escudo Guayanés, en el área de Maria Geralda, presenta un yacimiento caracterizado no solo por su considerable volumen, sino también por su excepcional pureza. La pureza elevada implica menos traslado para la misma cantidad de oro y una proporción reducida de roca estéril que requiere procesamiento. Además, esta característica permite ampliar las profundidades que podría alcanzar una futura actividad minera, antes de que las tasas de desmonte afecten adversamente su rentabilidad. El Escudo Guayanés, una formación geológica de 1700 millones de años que se extiende por Surinam y países adyacentes, presenta múltiples depósitos auríferos de alto nivel. Maria Geralda se localiza a aproximadamente 5 kilómetros al sureste del proyecto actual de la compañía, aunque el sector nunca había sido perforado hasta esta temporada. La minería y el petróleo constituyen, en su conjunto, aproximadamente el 60% del PBI de Surinam y casi el 90% de los ingresos por exportaciones. En este marco, cada hallazgo de oro suscita expectativas de más empleo, mayores regalías y, si se gestiona de manera adecuada, recursos destinados a la infraestructura en localidades remotas. No obstante, los expertos advierten que la selva tropical de Surinam incrementa los costos. Asimismo, el estado continúa fortaleciendo sus regulaciones para lograr un equilibrio entre su crecimiento económico, la biodiversidad y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En la actualidad, el precio del kilo de oro de 24 kilates en Colombia es de 440 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones efectuadas por especialistas y plataformas dedicadas a determinar el valor de este mineral. Este contexto exhibe una ligera volatilidad en las fluctuaciones observadas. Los precios mencionados son al contado y están correlacionados con el mercado mayorista o internacional. En el evento que usted adquiera oro físico en Colombia, es posible que se agreguen comisiones, impuestos o costos de fabricación, entre otros cargos.