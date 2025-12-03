Localizan a Cleopatra: el descubrimiento de los investigadores que transforma la historia de la faraona.

El descubrimiento arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna proporciona nuevas evidencias a los expertos sobre la vida y el legado de Cleopatra VII.

Un grupo de arqueólogos egipcios y dominicanos ha descubierto una antigua estatua de mármol que podría revelar el verdadero rostro de la faraona Cleopatra.

El hallazgo que transforma la historia: ubicación de la estatua de Cleopatra

Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris ha captado la atención de expertos, dado que se especulaba que podría albergar la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio. Las excavaciones en la sección sur del templo han revelado un valioso conjunto de artefactos del periodo ptolemaico tardío, incluyendo un hallazgo que podría corroborar la importancia histórica de este sitio arqueológico.

El mármol que, se cree, representaría el rostro de Cleopatra (Fuente: archivo). Fuente: narrativas-spin-co

Nuevos hallazgos arqueológicos: ¿podría ser esta la escultura de Cleopatra VII?

Entre los objetos más significativos hallados en esta misión arqueológica se encuentra una estatua de mármol blanco que representa a una mujer con una corona real, lo que sugiere su alta posición social.

Los arqueólogos responsables de la investigación postulan que esta figura podría ser una representación de Cleopatra VII, basándose en el estilo del objeto y los iconos presentes en la escultura, que evocan la época de esta célebre reina.

En este contexto, también se descubrió un notable busto de piedra caliza que representa a un rey con un tocado, el cual era característico de los faraones de Egipto, lo que añade un valor histórico considerable a los hallazgos.

La zona investigada dónde se descubrieron los restos (Fuente: archivo). Fuente: narrativas-spin-co

¿Cuáles son los recientes descubrimientos sobre la época ptolemaica?

El comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha dado a conocer nuevos descubrimientos que enriquecen el entendimiento de la época ptolemaica. Estos hallazgos son: