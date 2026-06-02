El calendario de pagos de ANSES para junio de 2026 ya tiene fechas definidas y algunos jubilados serán los primeros en recibir el dinero en sus cuentas. El esquema de dispersión de recursos se llevará a cabo teniendo en cuenta el DNI de cada beneficiario.

Además del haber mensual, este mes incorpora un ingreso adicional que impactará directamente en los ingresos de los adultos mayores.

El esquema de dispersión de recursos se llevará a cabo teniendo en cuenta el DNI de cada beneficiario. (Foto: Archivo)

El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones sociales que se abonarán a lo largo de todo el mes.

Fechas de depósitos para jubilados en junio con aumento y aguinaldo

Los jubilados que cobran el haber mínimo serán los primeros en acceder a los depósitos de junio. En estos pagos se acreditará tanto el aumento por movilidad del 2,58% como el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

Las fechas confirmadas para jubilados que perciben el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio .

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Este grupo será el primero en cobrar durante junio, por lo que muchos beneficiarios ya revisan el calendario para conocer la fecha exacta según su documento.

Calendario de pagos Anses para jubilaciones que superan el haber mínimo

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán durante la última semana de junio. En todos los casos también se abonará el aumento del 2,58% y el aguinaldo.

El cronograma confirmado por ANSES quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

La división por terminación de DNI busca ordenar los depósitos y evitar demoras en la acreditación de los haberes.

Los jubilados que cobran el haber mínimo serán los primeros en acceder a los depósitos de junio. (Foto: archivo).

AUH, PNC y otras prestaciones de Anses con fechas confirmadas en junio

Las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrarse desde el 8 de junio y se distribuirán durante esa misma semana según la terminación del DNI.

Las fechas son las siguientes:

DNI 0 y 1: 8 de junio.

DNI 2 y 3: 9 de junio.

DNI 4 y 5: 10 de junio.

DNI 6 y 7: 11 de junio.

DNI 8 y 9: 12 de junio.

Por su parte, la AUH y la Asignación por Embarazo compartirán el mismo calendario que las jubilaciones mínimas, con pagos entre el 8 y el 22 de junio .

También se confirmaron las fechas para otras prestaciones:

Prestación por Desempleo : del 23 al 29 de junio según DNI.

Asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción : del 10 de junio al 14 de julio.

Asignaciones Familiares de PNC: del 8 de junio al 14 de julio.

De esta manera, Anses ya dejó definido el cronograma completo de junio de 2026, un mes que llegará con aumento, aguinaldo y pagos escalonados para millones de beneficiarios en todo el país.