La humedad que aparece en la parte inferior de una pared, acompañada de pintura descascarada, manchas oscuras o moho, puede deberse al ascenso de agua desde el suelo. En estos casos, existe una técnica que permite frenar la humedad sin picar toda la pared ni retirar grandes cantidades de revoque.

El procedimiento consiste en realizar pequeñas perforaciones en la parte baja del muro e introducir un producto impermeabilizante que forme una barrera contra el avance del agua.

Humedad en las paredes: el método de las pequeñas perforaciones permite aplicar un impermeabilizante en la base del muro para frenar el avance del agua por capilaridad. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El truco para frenar la humedad desde la base

El primer paso consiste en realizar una serie de perforaciones pequeñas en la parte baja de la pared, normalmente justo por encima de la junta de asentamiento. Los agujeros se hacen con una ligera inclinación y se distribuyen de manera uniforme, dejando aproximadamente entre cinco y siete centímetros de separación entre ellos.

Una vez realizados los agujeros, es necesario retirar el polvo y los restos de material que hayan quedado en su interior. Esto permite que el producto impermeabilizante pueda penetrar correctamente en la mampostería y distribuirse de forma uniforme.

A continuación, se introduce en cada perforación el producto específico para formar una barrera contra la humedad ascendente. Dependiendo del sistema elegido, puede tratarse de una resina, crema o compuesto impermeabilizante diseñado para este tipo de tratamiento. El material se distribuye por el interior de la pared y crea una zona que dificulta el paso del agua por capilaridad.

Después de aplicar el producto, hay que respetar el tiempo de secado o curado indicado por el fabricante.

Finalmente, una vez completado el proceso, se sellan las perforaciones con argamasa o mortero, dejando nuevamente la superficie preparada para su posterior reparación y terminación.

Por qué no hace falta romper toda la pared

A diferencia de una reparación tradicional, este método permite actuar directamente sobre la zona por donde asciende el agua. Una vez aplicado el producto y respetado el tiempo de secado indicado por el fabricante, los agujeros se rellenan con mortero.

De esta manera, no es necesario retirar todo el revoque de la pared para colocar la barrera impermeable.

Antes de hacerlo, hay que saber de dónde viene la humedad

Esta técnica sirve específicamente para casos de humedad ascendente, pero no para cualquier mancha de agua.

Si la humedad proviene de una cañería rota, una filtración del techo, una pared exterior o el ingreso de lluvia, primero hay que solucionar esa fuente.

También es importante utilizar un producto compatible con el material de la pared y respetar las instrucciones de aplicación. Si el origen de la humedad no está claro, lo recomendable es consultar a un profesional antes de perforar el muro.