Ingresa una tormenta con granizo a Buenos Aires el sábado: vuelven las lluvias con una ola de frío polar y ráfagas de viento.

Una ola de frío polar llegará a Buenos Aires durante este fin de semana y provocará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. El descenso de las temperaturas comenzará a sentirse con fuerza desde el sábado 5 de septiembre, con registros bajos y viento del sector sur que hará que el ambiente se perciba todavía más frío.

El panorama se profundizará durante el domingo, cuando la temperatura mínima podría caer hasta los 3°C. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 63 km/h, un factor que tendrá un impacto directo sobre la sensación térmica y hará que el frío se sienta con mayor intensidad.

Ola de frío polar en Buenos Aires: cómo estará el tiempo en el AMBA

Sábado 5 de septiembre: comienza el derrumbe térmico

El sábado 5 de septiembre será una de las jornadas que marcarán el cambio de tiempo en Buenos Aires. La temperatura se ubicará entre los 7°C de mínima y 14°C de máxima, en una jornada que tendrá un fuerte contraste térmico respecto de los días previos.

Durante la mañana se espera cielo soleado, aunque las condiciones podrían cambiar hacia la tarde. Para ese período, el pronóstico contempla entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias.

A las bajas temperaturas se sumará el viento, que será uno de los principales protagonistas de la jornada. Las ráfagas podrían llegar hasta los 63 km/h, por lo que el frío podría sentirse con mayor intensidad, especialmente durante los momentos de mayor circulación de aire.

Domingo 6 de septiembre: la temperatura caerá hasta los 3°C

El domingo 6 de septiembre llegará con el registro térmico más bajo del fin de semana. La temperatura mínima será de apenas 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 12°C.

La jornada comenzará con sol durante la mañana, pero el cielo irá cubriéndose progresivamente y se espera un escenario nublado durante la tarde.

Aunque el viento perderá protagonismo respecto del sábado, las bajas temperaturas mantendrán un ambiente frío, particularmente durante las primeras horas del día.

Lunes 7 de septiembre: otra mañana fría en Buenos Aires

El frío continuará durante el lunes 7 de septiembre, aunque los valores mostrarán una leve diferencia respecto del domingo. La mínima será de 4°C, mientras que la máxima llegará a 12°C.

El comienzo de la jornada será soleado, pero nuevamente se espera un aumento de la nubosidad durante la tarde. De esta manera, Buenos Aires iniciará la semana con temperaturas bajas y un ambiente todavía fresco.

Pronóstico en el AMBA. SMN | Audiencias Argentinas

Sensación térmica de 0°C: por qué hará más frío de lo que marque el termómetro

Uno de los datos que más llama la atención del pronóstico es la posibilidad de que la sensación térmica se acerque a los 0°C. Esto no significa que el termómetro vaya a registrar necesariamente esa temperatura, sino que las condiciones ambientales podrían hacer que el cuerpo perciba un frío mucho mayor.

El viento modifica la forma en que el organismo pierde calor. Cuando las ráfagas son fuertes, el calor corporal se disipa con mayor rapidez y una temperatura determinada puede sentirse considerablemente más baja.

Por eso, la combinación de aire frío, temperaturas bajas y viento intenso será determinante durante el fin de semana. El efecto se notará especialmente durante las primeras horas de la mañana y cuando las ráfagas alcancen sus mayores velocidades.

¿Cuándo volverá a subir la temperatura en Buenos Aires?

El derrumbe térmico tendrá su momento más marcado durante el fin de semana y se extenderá hasta el comienzo de la próxima semana. Sin embargo, el frío no se mantendrá con la misma intensidad durante todos los días.

A medida que avance la semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera progresiva, por lo que se espera un escenario más templado después de las jornadas más frías.

Así, el sábado y el domingo concentrarán buena parte del descenso térmico, con el domingo como la jornada de menor temperatura mínima, mientras que desde los días posteriores comenzará una recuperación gradual de las marcas.