Es tendencia | Hervir hojas de lavanda y menta: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La asociación de cultivos es una práctica cada vez más habitual entre quienes tienen árboles cítricos en el jardín o la huerta. La lógica es simple: ciertas plantas aromáticas liberan compuestos volátiles que confunden el olfato de los insectos y los alejan de limoneros, naranjos o mandarinos, sin necesidad de recurrir a agroquímicos.

La primera recomendada es la albahaca. Su aroma intenso resulta especialmente efectivo contra pulgones y moscas blancas, dos de las plagas que con más frecuencia atacan a los cítricos jóvenes. Además de su función repelente, es una planta que se adapta bien a macetas y puede compartir el mismo riego que el árbol.

La segunda es la menta, que actúa como barrera contra hormigas y algunos tipos de escarabajos. Conviene plantarla en un contenedor aparte o contenerla con alguna barrera física, porque su crecimiento es expansivo y puede terminar invadiendo el resto del espacio si se la deja libre.

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La tercera opción es la lavanda, cuyo perfume mantiene alejadas a las polillas y también actúa como atractivo para polinizadores como abejas, que favorecen la fructificación del cítrico. A diferencia de la menta, la lavanda prefiere suelos bien drenados y no tolera el exceso de humedad constante que suele recibir un cítrico recién regado.

Más allá del efecto repelente, estas tres especies aportan beneficios adicionales: mejoran la biodiversidad del espacio, atraen insectos benéficos y, en el caso de la albahaca y la menta, pueden aprovecharse también en la cocina. La lavanda, por su parte, suma un valor ornamental que no es menor para quienes cuidan la estética del jardín.

Como con cualquier técnica de control natural de plagas, los resultados varían según el clima, el tipo de suelo y el estado previo del cultivo. Funciona mejor como parte de un manejo integral de la huerta, combinado con buen riego, poda y observación periódica del cítrico, que como solución aislada frente a infestaciones ya avanzadas.