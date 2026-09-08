Un gesto que puede pasar desapercibido para muchos conductores y peatones tiene un objetivo relacionado con la seguridad vial.

Se trata de tocar brevemente la bocina antes de llegar a una esquina, especialmente cuando existe poca visibilidad.

Algunos conductores utilizan esta señal sonora para advertir que se están aproximando a un cruce y llamar la atención de quienes podrían intentar atravesarlo.

¿Qué significa tocar dos veces la bocina antes de una esquina?

Cuando un conductor realiza dos toques breves de bocina antes de atravesar una esquina, puede estar intentando advertir su presencia a otros usuarios de la vía.

Esto puede resultar especialmente útil en esquinas cerradas, cruces con poca visibilidad o calles angostas, donde el conductor no puede saber con anticipación si otro vehículo o un peatón está por ingresar al cruce.

Sin embargo, es importante entender que se trata de una señal preventiva informal y no de un código establecido por la legislación nacional.

¿Qué debe hacer un peatón al escuchar la bocina?

La prioridad debe ser siempre la precaución. Si una persona escucha una bocina mientras está por cruzar una esquina, lo recomendable es detenerse y comprobar de dónde proviene el vehículo antes de avanzar.

No se debe asumir que el conductor está indicando que el peatón puede cruzar. Por el contrario, el sonido puede significar que el vehículo se aproxima al cruce y busca advertir su presencia.

La Ley de Tránsito establece además que los peatones deben cruzar por las esquinas, sendas y lugares habilitados, respetando las indicaciones correspondientes.

La bocina no reemplaza las señales de tránsito

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Uno de los puntos más importantes es que ningún toque de bocina reemplaza un semáforo, una señal vial o una indicación de tránsito.

El sonido puede servir como una advertencia adicional, pero no modifica las prioridades establecidas para la circulación.

Por eso, tanto peatones como conductores deben prestar atención a las señales, semáforos y demás usuarios de la vía antes de atravesar una esquina.

¿Está permitido tocar la bocina en cualquier momento?

La Ley Nacional de Tránsito establece que está prohibido utilizar la bocina o señales acústicas salvo en caso de peligro o en zona rural. La reglamentación contempla multas para quienes incumplan esta disposición.

Esto significa que tocar la bocina repetidamente para apurar a otro conductor, llamar la atención o generar ruido no tiene el mismo carácter que utilizarla como advertencia ante un posible riesgo.