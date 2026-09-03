Se aproxima un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre: un cambio brusco de temperaturas traerá fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que este jueves 3 de septiembre Colombia enfrentará una jornada marcada por lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y condiciones meteorológicas adversas en diferentes regiones del territorio nacional.

Durante esta semana se prevé una persistencia de las precipitaciones, especialmente en la región Pacífica, el norte y centro de la región Andina, sectores del Caribe, la Orinoquía y la Amazonía. El tránsito de ondas tropicales favorecerá además el incremento de las lluvias y de la actividad eléctrica.

Las regiones donde habrá lluvias más fuertes este jueves

Para este jueves, el Ideam pronostica lluvias moderadas a fuertes en la región Pacífica, con condiciones similares a las registradas durante la jornada anterior.

Las precipitaciones también se extenderán a lo largo de las cordilleras Occidental y Central, principalmente en sectores de:

Antioquia

Eje Cafetero

Tolima

Huila

En la región Caribe se esperan lluvias más aisladas, especialmente hacia el sur de Bolívar y Sucre.

Las condiciones climáticas previstas para este jueves 3 de septiembre. EFE

Durante los primeros días de la semana, los mayores acumulados se concentraron además en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander y Cesar, mientras que hacia el cierre de la semana se anticipa un nuevo incremento de las precipitaciones en diferentes zonas del país.

¿Dónde se esperan tormentas eléctricas?

La actividad eléctrica tendrá especial presencia en sectores de la Orinoquía y la Amazonía, donde se esperan chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

Las zonas que podrían registrar estas condiciones son:

Vichada

Meta

Guainía

Vaupés

Amazonas

El comportamiento atmosférico está relacionado, entre otros factores, con el tránsito de ondas tropicales. La onda tropical No. 43, remanente de Dolly, avanza sobre el mar Caribe, mientras que la onda tropical No. 45 podría favorecer un nuevo aumento de las precipitaciones hacia el final de la semana, particularmente en sectores del Caribe y el occidente colombiano.

La Guajira tendrá una condición especial por los fuertes vientos

Además de las lluvias, el Ideam señaló un aumento en la probabilidad de vientos fuertes en La Guajira durante este jueves.

En el mar Caribe se esperan vientos de hasta 20 nudos, equivalentes a unos 37 km/h, junto con oleaje que podría alcanzar los 3 metros de altura.

También se mantienen temperaturas elevadas e índices de calor en sectores del Caribe, el valle del Magdalena y la Orinoquía.

¿Cómo estará el clima en el resto de Colombia?

En la región Insular se prevé que persista un tiempo mayormente seco, aunque las condiciones marítimas alrededor del archipiélago pueden presentar variaciones.

El Ideam mantiene, además, condiciones de atención en diferentes puntos del territorio nacional debido a las lluvias fuertes, los posibles movimientos en masa y otros fenómenos asociados a las condiciones meteorológicas.

Ante el incremento de las precipitaciones, las autoridades y la población deben permanecer atentos a los cambios en el estado del tiempo, especialmente en zonas donde puedan presentarse crecientes de ríos, inundaciones, deslizamientos o tormentas eléctricas.