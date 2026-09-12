La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este sábado, 12 de septiembre de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 12 de septiembre

El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. Habrá algunos intervalos nubosos en el área del Estrecho y Melilla, con posibilidad de lloviznas y en regiones del este peninsular, donde se esperan chubascos aislados.

Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, Galicia, área cantábrica y gran parte de Andalucía y Extremadura, superando los 35 grados en algunas áreas. Se prevén noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo sur y el archipiélago, con viento fuerte en el Estrecho y Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

En Madrid habrá cielos despejados con algún intervalo de nubes altas, viento flojo variable y temperaturas entre 12°C y 33°C, con mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en leve ascenso.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos mayormente despejados en Andalucía, con posibilidad de lluvias débiles en algunas áreas, mientras las temperaturas oscilarán entre 10 y 38 grados. Vientos de leve a moderados, con levante fuerte en el litoral almeriense y zonas de Cádiz.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será variable, con intervalos nubosos en el litoral de Barcelona y Tarragona, con posibilidad de chubascos aislados. En el resto, cielo poco nuboso o despejado, con algunos bancos de nubes bajas por la mañana y nubosidad en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 32 grados, con vientos suaves que cambiarán de dirección a lo largo del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso en general, salvo por algunos intervalos de nubes altas y nubes de evolución diurna en el este y sur de Teruel por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8 grados y una máxima de 31 grados, sin cambios significativos. Se espera un viento flojo del noroeste en el valle del Ebro y de dirección variable en otras áreas, con predominancia del sur en Huesca y del norte en el sistema Ibérico durante las horas centrales del día.

El clima en Asturias se presentará con cielos poco nubosos o despejados y algunas brumas y nieblas en las zonas bajas al principio y al final del día. Las temperaturas variarán entre 12 y 26 grados, con máximas en aumento, especialmente en la Cordillera. En el litoral, habrá vientos moderados del nordeste y este, mientras que en el interior los vientos serán flojos y variables.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado con posibilidad de algunas lluvias débiles en Mallorca por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 30 grados, con un aumento de las mínimas en Menorca. El viento será flojo a moderado del norte en Menorca y del este y nordeste en el resto, con brisas costeras.

En Lanzarote y Fuerteventura, el cielo estará poco nuboso, con algunos intervalos en el oeste. Las islas montañosas tendrán nubosidad en las zonas costeras del norte, mientras que el resto se presentará poco nuboso o despejado. Se espera calima ligera, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, afectando la superficie. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados y las mínimas serán de 19 grados. El viento será del nordeste moderado, con intervalos fuertes en algunas vertientes y zonas interiores.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con nubes bajas por la mañana, temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 31 grados; viento flojo cambiando a este.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León habrá tiempo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el tercio norte y brumas o bancos de niebla matinales en el extremo nororiental; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento variable, predominando el noreste en la meseta, flojo en general.

El clima en Albacete y Serranía de Cuenca se presentará con cielos despejados, algunas nubes altas por la tarde y brumas matinales en zonas altas. Las temperaturas mínimas aumentarán, exceptuando el oeste de Ciudad Real, Montes de Toledo y Albacete, donde se mantendrán estables, con temperaturas máximas alcanzando los 34 grados y mínimas de 6 grados. El viento será flojo y variable, predominando del este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas con posible llovizna, vientos moderados del este a ratos fuertes y temperaturas entre 22 y 26 °C.

En Melilla, intervalos de nubes bajas con posibles lloviznas, viento moderado del este y temperaturas entre 24 y 29 °C.

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