Colocar el papel higiénico hacia delante o hacia atrás: cuál es la posición correcta y por qué recomiendan hacerlo de esta forma

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La manera correcta de colocar el papel higiénico volvió a convertirse en tema de conversación en hogares y redes sociales, y aunque muchos creen que se trata solo de una cuestión de costumbre, especialistas en higiene doméstica consideran que hay una forma que es mejor.

El debate entre poner el papel hacia delante o hacia atrás tiene incluso un antecedente histórico que suele inclinar la balanza hacia una sola opción.

Más allá de las preferencias personales, la orientación del rollo puede influir en la facilidad de uso, la limpieza del baño y el contacto de las manos con superficies potencialmente contaminadas. Por eso, cada vez más expertos sugieren adoptar una única forma de colocarlo.

¿Cuál es la forma correcta de colocar el papel higiénico?

La recomendación más extendida es colocar el papel higiénico hacia delante, es decir, con la punta del rollo cayendo por la parte exterior y visible.

Esta posición es la que aparece en la patente original del papel higiénico perforado registrada por Seth Wheeler en 1891, donde el extremo se muestra orientado hacia el frente.

Aunque una patente no funciona como ley doméstica, sí evidencia cuál era el diseño pensado originalmente por su inventor.

¿Por qué recomiendan poner el papel higiénico hacia delante?

Los expertos suelen mencionar varias ventajas prácticas:

Se encuentra el extremo más rápido.

Se desprende con una sola mano con mayor facilidad.

Se reduce el contacto de los dedos con la pared o el soporte.

El rollo luce más ordenado y limpio.

Facilita la reposición cuando se cambia el rollo.

En baños compartidos, estas pequeñas diferencias pueden mejorar la experiencia diaria y ayudar a mantener una mejor higiene.

Colocar el papel higiénico hacia delante o hacia atrás: cuál es la posición correcta y por qué recomiendan hacerlo solo de una forma.

¿Qué pasa si el papel higiénico se coloca hacia atrás?

Cuando el extremo queda pegado a la pared, muchas personas deben tocar más el rollo para encontrar la punta. Eso aumenta el contacto con una superficie que puede acumular humedad, polvo o microorganismos.

Sin embargo, existe una excepción frecuente: en hogares con mascotas pequeñas o niños, algunas personas prefieren poner el papel hacia atrás para dificultar que lo desenrollen jugando.

¿La orientación del papel higiénico afecta la higiene del baño?

No determina por sí sola la limpieza del baño, pero sí puede influir en el contacto de las manos con el rollo. Menos manipulación significa menos posibilidades de transferir suciedad o bacterias.

Por eso, la recomendación hacia delante se relaciona más con una mejor práctica de higiene cotidiana que con una regla obligatoria.



