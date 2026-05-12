Sergio Ramos vuelve a ser protagonista en el fútbol español, esta vez fuera del campo de juego y desde el plano empresarial. El exfutbolista, en representación del fondo de inversión Five Eleven Capital, negocia la compra del Sevilla FC, uno de los clubes más importantes y multicampeones de Europa, en una operación valuada en alrededor de 400 millones de euros. Las negociaciones se llevan adelante con los principales accionistas del club andaluz y deberán definirse antes del 31 de mayo, fecha en la que vence la carta de intenciones (LOI) firmada hace tres meses. En ese marco, Ramos participó activamente de una extensa reunión de casi diez horas junto a su abogado de confianza, Julio Senn, y los dirigentes del Sevilla, en un hotel de la ciudad. Al encuentro también se sumó el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, quien se incorporó a las conversaciones en una nueva jornada de diálogo. Según EFE, ambas partes coinciden en valorar al Sevilla FC en aproximadamente 400 millones de euros, aunque el precio final por acción dependerá del resultado de la due diligence, es decir, la auditoría de venta que determinará la magnitud real de la deuda del club. El fondo inversor encabezado por Sergio Ramos adquiriría cerca del 60 % del capital social, porcentaje actualmente en manos de los grandes accionistas de la institución. Uno de los puntos clave de la negociación es la situación deportiva del equipo. El posible descenso a LaLiga Hypermotion fue contemplado por las partes, ya que implicaría una rebaja significativa en el precio de compra. En la actualidad, el Sevilla ocupa el decimotercer puesto de LaLiga EA Sports con 40 puntos, apenas tres más que el antepenúltimo clasificado, que marca la zona de descenso, cuando restan tres jornadas para el cierre del campeonato. El conjunto dirigido por Luis García Plaza enfrenta un calendario exigente, ya que deberá medirse ante Villarreal, Real Madrid y Celta, equipos ubicados en la parte alta de la tabla. Este contexto deportivo añade tensión y urgencia a una operación que podría marcar un cambio profundo en la estructura del club. En caso de concretarse la compra, la intención de Sergio Ramos y de los futuros propietarios es llevar adelante una reestructuración total del área deportiva. La dirección deportiva estaría a cargo de Marc Boixasa, técnico barcelonés vinculado a Five Eleven Capital, quien ya trabajó en el Sevilla entre 2008 y 2009 como asistente de futbolistas extranjeros. Posteriormente, Boixasa desarrolló una extensa trayectoria en clubes como Barcelona, Girona, Manchester City y Al-Hilal. De este modo, Sergio Ramos se encamina a regresar al fútbol español desde un rol estratégico, apostando fuerte por el Sevilla FC con una de las inversiones más importantes del fútbol europeo reciente.