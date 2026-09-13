Se aproxima la tormenta del año el jueves 3: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

El fin de semana traerá un escenario meteorológico contrastante en gran parte de Estados Unidos. Las tormentas fuertes, con riesgo de granizo, ráfagas e inundaciones localizadas, se moverán sobre varios estados del centro y el este del país.

A la vez, el calor récord comenzará a ceder en California y el oeste, donde una masa de aire más fría impulsará lluvias y hasta nevadas en las montañas del noroeste. El sistema seguirá avanzando el lunes y mantendrá bajo vigilancia a nuevas zonas .

Pronóstico día a día: ¿Cómo llega el fin de semana a Estados Unidos?

El sábado, las tormentas más intensas se concentrarán desde el norte de Oklahoma y el centro y este de Kansas hasta el sudeste de Nebraska, Misuri y el sur de Iowa. Allí podrían registrarse ráfagas fuertes, granizo, lluvias intensas y, de manera aislada, tornados.

También habrá riesgo de tormentas en el sudeste de Ohio, el sudoeste de Pensilvania y Virginia Occidental . Hacia la noche, las lluvias más fuertes podrían afectar el norte de Maryland y Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey y el sudeste de Nueva York, con posibilidad de inundaciones repentinas localizadas.

El domingo, el foco de las tormentas se desplazará hacia el oeste y norte de las Llanuras, ya que al este de Colorado, gran parte de Nebraska y Dakota del Sur quedarían expuestos a granizo, vientos fuertes y chaparrones reiterados. En paralelo, el sistema llevará aire más frío al oeste: el descenso térmico alcanzará a California y al noroeste, con lluvias y probabilidad de nieve en zonas elevadas de Idaho y Montana.

En el Este, las lluvias avanzarán hacia el sur y centro de Nueva Inglaterra. Además, un frente frío podría generar tormentas con ráfagas intensas desde el norte de Ohio hasta el sur de Quebec.

El fin de semana traerá un escenario meteorológico contrastante en gran parte de Estados Unidos. EFE

¿Cómo se espera la llegada del lunes?

El lunes, el riesgo de tormentas severas se extenderá desde Kansas y Nebraska hacia el noroeste de Misuri, gran parte de Iowa y el sur de Minnesota. Meteorólogos advierten que el sistema podría favorecer la formación de varios tornados entre el domingo y el lunes.

Las lluvias más persistentes abarcarán desde las praderas canadienses hasta Nebraska, Iowa, Wisconsin, Dakota del Norte y Dakota del Sur, además del oeste de Minnesota . En algunos sectores de Iowa, Nebraska e Illinois podrían acumularse varios centímetros de agua, lo que elevaría el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas.

En el noreste, en cambio, el lunes tendería a ser más seco por el avance de un sistema de alta presión. Solo podrían persistir algunos chaparrones y tormentas sobre la costa sur del Atlántico.

Meteorólogos advierten que el sistema podría favorecer la formación de varios tornados entre el domingo y el lunes. magnific

Zonas bajo alerta: ¿Cuáles son las recomendaciones?

Las áreas con mayor riesgo meteorológico abarcan partes de Oklahoma, Kansas, Nebraska, Misuri, Iowa, Dakota del Sur, Minnesota, Ohio, Pensilvania, Virginia Occidental, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra. En el oeste, el cambio de tiempo afectará especialmente a California, Idaho, Montana, Wyoming y zonas montañosas del noroeste.

Ante tormentas intensas, se recomienda seguir los avisos oficiales locales, evitar circular por calles anegadas, no cruzar caminos cubiertos de agua y asegurar objetos que puedan volarse con el viento. Si se emite una alerta de tornado, lo indicado es refugiarse en una habitación interior del nivel más bajo de una construcción, lejos de ventanas.

En las zonas de montaña del noroeste, quienes viajen deben revisar el estado de las rutas y prever condiciones invernales en altura por la posible nieve y el brusco descenso de temperatura.